Инспекторы ДПС в центре Петербурга средь бела дня ловили скрывшегося с места аварии водителя, а тот вдобавок оказался пьяным. Вот так своевременное сообщение автомобилистки и быстрая реакция полиции избавили участников движения от возможной опасности.



Как сообщает «Дорожный инспектор», около полудня 14 апреля к инспекторам ОБ ДПС №1 ГИБДД подбежала взволнованная девушка и рассказала, что у дома 52 по Невскому проспекту произошло ДТП: автомобиль Audi A4 столкнулся с Hyundai и скрылся. Полицейские, патрулируя ближайшие улицы, нашли подходящий под описание автомобиль.