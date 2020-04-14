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14.04.2020 16:31
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Пьяный водитель устроил ДТП у Гостиного двора и скрылся. Его успели поймать на Инженерной

Инспекторы ДПС в центре Петербурга средь бела дня ловили скрывшегося с места аварии водителя, а тот вдобавок оказался пьяным. Вот так своевременное сообщение автомобилистки и быстрая реакция полиции избавили участников движения от возможной опасности.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около полудня 14 апреля к инспекторам ОБ ДПС №1 ГИБДД подбежала взволнованная девушка и рассказала, что у дома 52 по Невскому проспекту произошло ДТП: автомобиль Audi A4 столкнулся с Hyundai и скрылся. Полицейские, патрулируя ближайшие улицы, нашли подходящий под описание автомобиль.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

Водителя «Ауди», 32-летнего мужчину, задержали на Инженерной улице. Проверили на алкоголь — «надул» 0,545 мг/л. В результате на мужчину составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем водителем в состоянии опьянения) и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

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Комментарии (1)

hal9000
Наверно жена его..сдала...он молодость ее сгубил..а она выпить теперь ему не даст..еще и штраф из своей заначки будет платить
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