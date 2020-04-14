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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 14:48
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«Мне показалось это правильным сейчас». Блогер Руслан Усачев пожертвовал миллион «Ночлежке»

Видеоблогер Руслан Усачев из Петербурга пожертвовал 1 миллион рублей благотворительной организации «Ночлежка». Об этом он 14 апреля рассказал в своём аккаунте в Instagram.

«Я хотел бы сказать о тех, о ком наше правительство и в самые ясные дни не думает. О тех, кто при всем желании не сможет соблюдать домашнюю самоизоляцию, потому что никакого дома нет. Об огромном числе бездомных, которые сейчас остались на пустых улицах», — заявил Усачев.

Он отметил, что сейчас лицам без определённого места жительства особенно сложно — ведь закрыты все кафе, а это значит, что им негде согреться и поесть (предприятия общественного питания часто выбрасывают еду, которую забирают бездомные).

«Я перевел 1 миллион рублей питерскому фонду «Ночлежка». Негосударственный фонд, без вип-покровителей, с прозрачной отчетностью, который просто помогает людям. Мне показалось это правильным сейчас», — сказал блогер.

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Думаю, я не один, кто испытывает богатую палитру неприятных эмоции, глядя на то, чем оборачивается борьба с коронавирусом в стране. Постоянные сообщения со всех концов страны о том, что в больницах не хватает средств защиты для пациентов и врачей, которые своей жизнью рискуют. Многие сейчас стараются помочь напрямую больницам или через фонды. Я верю и надеюсь, пусть и с опасным запозданиям, но наше правительство закроет все потребности медицинского сектора. Ведь мы налоги платим на это, постоянно слушаем про какие-то огромные фонды благосостояния. Кажется, сейчас наступил тот самый черный день. Но я хотел бы сказать о тех, о ком наше правительство и в самые ясные дни не думает. О тех, кто при всем желание не сможет соблюдать домашнюю самоизоляцию, потому никакого дома нет. Об огромном числе бездомных, которые сейчас остались на пустых улицах. Наверное, можно сейчас закрыт глаза, пока они будут сами пытаться выжить условиях, когда закрыты кафе, и нет возможности питаться выброшенной едой, пока по соображениям безопасности или нехватки персонала закрыты многие пункты приема бездомных. Потом открыть глаза и убедиться, что их всех убила болезнь, которую мы с вами привезли из-за границы. В Китай и Италию на праздниках точно не они ездили. Но это как-то жестоко по моим представлениям. Поэтому я, записывая это видео, решил отступить от своего правила не озвучивать какие-либо свои благотворительные порывы. Я перевел 1 миллион рублей питерскому фонду @nochlezhka. Негосударственный фонд, без вип-покровителей, с прозрачной отчетность, который просто помогает людям. Мне показалось это правильным сейчас.

Публикация от Руслан Усачев (@usachevruslan)

На прошлой неделе «Ночлежка» запустила акцию в Петербурге и Москве. Её цель — поддержать бездомных в период пандемии COVID-19. Cотрудники благотворительной организации оставляли пакеты с продуктами и средствами гигиены на остановках, заборах и скамейках. Внутри были чай, печенье или конфеты, лапша или пюре быстрого приготовления, консервы, а также средства гигиены и антисептик.

Комитет по социальной политике пошёл навстречу волонтёрам и сообщил, что на период пандемии все люди без определенного места жительства могут круглосуточно находиться в домах ночного пребывания для соблюдения самоизоляции.

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Комментарии (5)

ussr_5e4d4b41561db
нормальные люди об этом не рассказывают - просто жертвуют куда хотят и всё... не пиарятся на этом...
Саша Иванов
У нас, всё - как всегда, вдумчивости не хватает. "Комитет по социальной политике пошёл навстречу волонтёрам и сообщил, что на период пандемии все люди без определенного места жительства могут круглосуточно находиться в домах ночного пребывания для соблюдения самоизоляции." Ключевое слово - "могут"! Почему не "должны"? Или у нас "дома ночного пребывания" состоят из изолированных квартир? А "мальчик" - молодец!
srg000
Молодчина... Чот не слышно про помощь от олигархов... от слова "совсем"
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