Видеоблогер Руслан Усачев из Петербурга пожертвовал 1 миллион рублей благотворительной организации «Ночлежка». Об этом он 14 апреля рассказал в своём аккаунте в Instagram.



«Я хотел бы сказать о тех, о ком наше правительство и в самые ясные дни не думает. О тех, кто при всем желании не сможет соблюдать домашнюю самоизоляцию, потому что никакого дома нет. Об огромном числе бездомных, которые сейчас остались на пустых улицах», — заявил Усачев.



Он отметил, что сейчас лицам без определённого места жительства особенно сложно — ведь закрыты все кафе, а это значит, что им негде согреться и поесть (предприятия общественного питания часто выбрасывают еду, которую забирают бездомные).

