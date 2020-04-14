Операторы каршеринга запирают машины. «Яндекс.Драйв» с утра предлагает и дальше ездить по коротким тарифам
Доехать 14 апреля до работы с помощью каршеринга в Петербурге все еще возможно. Из крупнейших игроков рынка на запрет Смольного своеобразнее остальных реагирует «Яндекс».
В приложении «Делимобиль» для аренды автомобиля появилось 14 апреля сообщение: «Бронирование временно недоступно. Побуду дома». На карте YouDrive также нет доступных автомобилей. В то же время воспользоваться с утра машинами «Яндекс. Драйва» можно. В приложении появилась информация о том, что машины доступны «по коротким тарифам».
«Фонтанка» направила запрос в компанию, где просит ее уточнить позицию и планы оператора.
Напомним, запрет на оказание услуг по каршерингу до 30 апреля был введен в Петербурге накануне. Происходило это под аккомпанемент продолжающихся ДТП с участием автомобилей компаний.