FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
73.52р80.54р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 12:23
5
Печать

Операторы каршеринга запирают машины. «Яндекс.Драйв» с утра предлагает и дальше ездить по коротким тарифам

Доехать 14 апреля до работы с помощью каршеринга в Петербурге все еще возможно. Из крупнейших игроков рынка на запрет Смольного своеобразнее остальных реагирует «Яндекс».

В приложении «Делимобиль» для аренды автомобиля появилось 14 апреля сообщение: «Бронирование временно недоступно. Побуду дома». На карте YouDrive также нет доступных автомобилей. В то же время воспользоваться с утра машинами «Яндекс. Драйва» можно. В приложении появилась информация о том, что машины доступны «по коротким тарифам».

«Фонтанка» направила запрос в компанию, где просит ее уточнить позицию и планы оператора.

Напомним, запрет на оказание услуг по каршерингу до 30 апреля был введен в Петербурге накануне. Происходило это под аккомпанемент продолжающихся ДТП с участием автомобилей компаний.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Leadmonkey
Хорошо, если нашли легальный способ бороться с этими безумными закидонами властей.
Dmitriy__1978
Видимо не просто так, их из МСК в СПб автовозами переправляют.
Kezevo
У шмандекса есть просто прикормыши. На хороших откатах в Смольном если что щас впрягутся...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний