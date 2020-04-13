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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 20:16
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Через несколько минут в эфире онлайн-марафона #минусвирус на «Фонтанке» - Борис Гребенщиков

Всего через несколько минут в нашем эфире - Борис Гребенщиков, лидер «Аквариума». Верховный мудрец российской музыки с нами — хоть он и в Великобритании. Мир един — что доказано теперь и коронавирусом, которому тоже нужно противостоять всем вместе. Как — подскажет музыка.

Слушать специальное обращение и песню БГ можно на странице https://tv.fontanka.ru/ и в группе «Фонтанки» в соцсети «Вконтакте». Если опоздаете — заходите почитать текстовую трансляцию - там есть и фрагменты марафона, и наши наблюдения за происходящим, простым русским неофициальным языком.

Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно - мы надеемся, что в благодарность за это вы найдете возможность помочь фонду «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. Принимайте участие в этой инициативе, заходите на страницу https://defeatcovid.ru/ и находите синюю кнопку «пожертвовать».

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