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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 17:37
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Путин призвал задействовать кадровый потенциал всех медучреждений страны для борьбы с коронавирусом

Президент России во время онлайн-совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране призвал обратить внимание на готовность медучреждений для борьбы с коронавирусом.

«Необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ», — заявил 13 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, медики в Москве и других регионах уже сейчас работают «в режиме крайне высокой напряженности и нагрузки». Президент уверен, что медицинские специалисты должны получать доплаты за «особые условия работы». Он отметил, что врачей нужно обеспечить средствами индивидуальной защиты. «Я знаю, что не всегда этого (средств индивидуальной защиты. — Прим. ред.) достаточно, и здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы эти дефициты устранять», — заверил глава государства.

Владимир Путин предложил создать «единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты» и лекарств, который будет пополняться через «централизованную закупку». Он уверен, что это поможет регионам и больницам быть более подготовленными к пандемии.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
"Владимир Путин предложил создать «единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты» и лекарств"

Хм, то есть госрезерва средств индивидуальной защиты и лекарств
на случай войны, пандемий и природных катаклизмов нету.
Куда же ты, родимый, 20 лет как трон протираешь, смотрел?
260878621
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