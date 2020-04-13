Путин призвал задействовать кадровый потенциал всех медучреждений страны для борьбы с коронавирусом

Президент России во время онлайн-совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране призвал обратить внимание на готовность медучреждений для борьбы с коронавирусом.



«Необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ», — заявил 13 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, медики в Москве и других регионах уже сейчас работают «в режиме крайне высокой напряженности и нагрузки». Президент уверен, что медицинские специалисты должны получать доплаты за «особые условия работы». Он отметил, что врачей нужно обеспечить средствами индивидуальной защиты. «Я знаю, что не всегда этого (средств индивидуальной защиты. — Прим. ред.) достаточно, и здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы эти дефициты устранять», — заверил глава государства.

