Каким местом повернулись банки к клиентам, взявшим у них кредиты
Лишившиеся доходов заемщики чувствуют себя обманутыми — получить передышку в банках можно далеко не всем.
Кредитные каникулы на 15%. Лишившиеся доходов заемщики чувствуют себя обманутыми — получить передышку можно далеко не всем.
С кредитными каникулами все пошло совсем не так, как представили оказавшиеся без работы, услышав 25 марта обращение президента. «Фонтанка» фиксирует массовые жалобы на то, что банки относятся к их крикам о помощи куда менее внимательно, чем этого можно было бы ждать.
Центральный банк РФ констатирует: лишь 15 из каждых ста заявок на кредитные каникулы получают одобрение, хотя пандемия на всех одна. Глава ведомства Эльвира Набиуллина приводит конкретные цифры: только за первую неделю апреля банки получили 76 тысяч заявлений. Кредитные каникулы получили только 11,5 тысяч заемщиков.
За каждым из отказов стоят живые люди. Вероятно, среди них действительно есть мошенники, о которых всю последнюю неделю банки рассылали пресс-релизы. Но можно не сомневаться, что подавляющее большинство просителей действительно потеряли доходы и им действительно нечем платить кредиты.
Все что они просят — дать передышку. Чтобы их и без того бедственное положение не усугублялось. Ведь отказ в кредитных каникулах означает, что просрочка платежа немедленно оборачивается огромными штрафами, и долги начинают расти как снежный ком. И если пока что у людей проблема лишь во временном снижении доходов, то это — одно. Но если все так пойдет и дальше, то уже через месяц-два речь пойдет о необходимости распродавать имущество и выезжать из ипотечных квартир. Банковская отрасль может ждать волну личных банкротств и переход десятков и сотен тысяч пока что просто просроченных долгов в разряд безнадежных.
Дополнительный нюанс: никто из них не просит денег. Никто не просит простить долги. Все понимают, что на время каникул им будут начислять проценты (это предусмотрено законом), то есть это вовсе не бесплатная услуга. Даже в сложной для клиентов ситуации банки получают доход.
Когда Владимир Путин 25 марта впервые говорил с экрана телевизора о необходимости предоставления кредитных каникул, в подавляющем большинстве банков уже действовали собственные программы реструктуризации долгов, разработанные на основе прошлогоднего № 76-ФЗ от 1 мая 2019 г. Именно в нем описаны стандартные процедуры кредитных каникул: необходимый пакет документов и все то же снижение на 30% среднемесячного дохода. Именно по этому документу банки и начали рассматривать первые обращения, не обращая внимание на то, что ситуация с прошлого года очень сильно изменилась.
Но уже 3 апреля по следам президентского обращения был подписан новый закон №106-ФЗ. В нем уже учитываются особенности сегодняшнего дня: возможность удаленной подачи заявки и предоставление документов, доказывающих потерю дохода с 90-дневной отсрочкой. Ведь огромное количество компаний сейчас либо не работают (и никаких справок не дают), а другие просто прекратили всякую деятельность и не выходят на связь с бывшими работниками.
Однако воплощение в жизнь этих благих намерений пока идет крайне тяжело. Сперва правительство подзаконными актами определило крайне низкий размер кредитов, по которым такие «президентские» каникулы будут работать, отсекая подавляющее число российских заемщиков. Почему тем, у кого ипотека взята на 1,5 млн рублей, можно не приносить сразу документы, а тем, у кого на 1,6 млн, — обязательно надо сразу, иначе заявления не будут рассматриваться, было совершенно непонятно.
Чуть позже лимиты были существенно повышены, однако особо сильно это на общую ситуацию не повлияло. На профильных форумах уже ведется настоящая летопись бездушного, а главное — совершенно необъяснимого даже с точки зрения чистой экономики, отношения банкиров к тем, кто подает заявления о кредитных каникулах.
«Подал заявку на реструктуризацию кредита. Предоставил 2-НДФЛ, где видно, что мои доходы сократились. Зарплата меньше, чем платёж по кредиту. Отказали. Как выбираться, не знаю», — пишет на форму сайта Bankir.ru пользователь Greyfisher.
«Нахожусь в декретном отпуске, подала заявку на реструктуризацию, приложив все необходимые документы. Отказали без объяснения причин. Платить не могу... Вижу один выход — подавать на банкротство. И вы ни копейки от меня не получите!» — рассказывает AliyaZak.
«Я работаю в салоне красоты парикмахером. Оформлена как самозанятый. С 26 марта нахожусь на карантине. Хотела на два месяца взять каникулы по ипотеке. Мне отказали..У меня двое детей. Как мне платить, если я вынуждена не работать не по своей воле?» — жалуется анонимная заемщица.
«В течение 5 лет исправно оплачивается достаточно большая сумма платежа... Просрочек не было. Но сейчас из-за распространения коронавируса я нахожусь одна в самоизоляции с ребёнком 3 лет и физической возможности выходить из дома, чтобы работать, нет! Я ИП, у меня нет работодателя, и все, что я сама заработала, то и получила. Обратилась в банк с просьбой о кредитных каникулах с 28.03. Не могут решить мой вопрос, запрашивая бесконечно дополнительные документы!!! Одобрили реструктуризацию, потом отказали! Запросили опять документы по третьему кругу! Как это возможно??? Несерьезное отношение банка к клиентам, к маме с маленьким ребёнком. В то же самое время звонят из отдела кредиторской задолженности и УГРОЖАЮТ ВЫСТАВИТЬ ВСЮ СУММУ КРЕДИТА К ОПЛАТЕ, если не оплачу», — возмещается клиентка одного из крупнейших в стране частных банков.
«Я нахожусь в декретном отпуске, муж в связи со сложившейся обстановкой в стране (пандемия) остался без работы. Общий доход семьи составляет сейчас 25 000 т. р. на четверых. Платеж по кредиту 49 000 т. р. В очередной раз прошу банк оформить кредитные каникулы, но мне предлагают реструктуризацию, которую я не хочу. Мне необходимо остановить кредит на 3 месяца, а дальше мы будем платить в прежнем режиме», — просит клиент одного из крупнейших госбанков.
При чтении этого потока негатива начинает казаться, что и оглашенная Эльвирой Набиуллиной цифра в 15% одобренных кредитов — очень оптимистична. Ведь в том случае, если банки все же сжалятся и дадут возможность перенести кредит, их арифметика порой ставит в тупик.
«Снизился доход на 33%, хотели воспользоваться кредитными каникулами, банк готов предоставить нам их, но при этом вместо 60 месяцев кредита у нас образуется не 61 месяц (с учётом пропуска одного месяца), а целых 63 месяца, платеж ежемесячный у нас 46 т.р., получается переплата колоссальная», — рассказывает пользователь Banki.ru.
Иногда, даже попадая в положительную статистику, клиенты все равно оказываются один на один сами с собой: «Подали заявку на реструктуризацию кредита, одобрили, пошли в офис на подписание документов, а нам сказали: ждите, когда вам оператор позвонит и скажет, на какую дату и время, ждём уже целую неделю — от них ни слуха ни духа, а ведь скоро списания по кредиту. Как быть, не знаю».
Другие комментарии заставляют усомниться в правильности и общей цифры поданных заявлений — 76 тысяч. Создается ощущение, что многие из них просто теряются.
«Заявка на реструктуризацию кредита не рассматривается, была подана через сайт. От 26.03.2020. В контактном центре пинают на номер, который не отвечает», — делится пользователь soui4i на Banki.ru.
«Обратилась в банк с просьбой о «кредитных каникулах», написала заявление. Начнем с того, что сотрудники банка пытались мне навязать то, что я не уволилась с работы, и не хотели принимать заявление, хотя я им предоставляла трудовую книжку. Кое-как все-таки приняли заявление — и успешно его потеряли!!! Сказали, в течение 5 дней рассмотрят и сообщат, и тишина. Звонила в банк, они его не находят, принимать мою ксерокопию не хотят». «Разговаривают, как будто ты не человек, а отброс общества!!! Сотрудники хамят, откровенно издеваются и требуют выплатить долг немедленно!!!» — ужасается другая владелица ипотеки.
Некоторым кажется, что они просто бьются головой о бетонную стену. Все что им остается — просто фиксировать происходящее для истории:
«26.03.20 г. через чат банка обратилась с просьбой о предоставлении кредитных каникул в связи с потерей работы, предоставила копию трудовой книжки, мне сообщили, что передали мое сообщение коллегам и нужно ждать от них сообщение.
31.03.20 г. я написала в чат для уточнения вопроса, мне ничего не ответили.
07.04.20 г. я повторила запрос, мне пришло шаблонное сообщение о том, чтоб обратилась за 3 дня до даты платежа. На этом все, тишина.
07.04.20 г. я направила заявление о потере работы с приложением трудовой книжки на электронную почту.
09.04.20 мне ответили, что документы так и не пришли, просили вновь отправить. Я отправила снова.
13.04.20 пришло письмо, что для решения вопроса создана горячая линия и нужно звонить туда. Итог: вопрос не решен, для чего были запрошены документы — не понятно».
«03.04 создал обращение через чат о кредитных каникулах, на что мне оператором было сказано: писать нужно на эл. почту, я в тот же день письмо написал. Прошел день, два, так и никто не отписался и не набрал! Я повторно обратился в чат, на что мне сказали: зафиксировали заявку и со мной в течение двух рабочих дней свяжутся. Прошло еще два рабочих дня, так никто и не связался. Позвонил на горячую линию банка, там так же кормят завтраками, говорят, создали обращение, ждите звонка в течение двух рабочих дней! Так никто и не набрал! Никаких заявок они не создают (номер заявки/обращения дать отказываются!). На почту также никто не ответил, прошло дней 10 уже!» — опускаются руки у еще одного клиента.
«Фонтанка» попросила 12 крупнейших российских банков прокомментировать ход «каникулярной» кампании. Ни один из них не стал присылать даже примерной статистики по предоставленным отсрочкам. В лучшем случае — рассказ о том, что все сотрудники очень заняты обработкой заявок, и делать срезы просто некогда.
Крупнейший в стране Сбербанк рассказал, что в связи с расширением лимитов по ипотеке на кредитные каникулы подпадающих под условия будет больше. «Соответственно, мы готовы к увеличению количества запросов», — уверяют в банке, напоминая, что у него есть и собственные программы рефинансирования.
При этом банкиры отмечают, что все программы предполагают предоставление подтверждающих трудную финансовую ситуацию документов, а с необходимым пакетом документов приглашают ознакомиться на своем сайте.
«Собрав документы (больше чем надо), я направила их на почту Банка для предоставления кредитных каникул:
— копию трудовой
— 2НДФЛ
— паспорт
— СНИЛС и выписку из ПФР
— свидетельство о рождении ребенка
— документ, подтверждающий кредитную нагрузку
— заявление, в котором подробно описала и разъяснила ситуацию.
Запросив доп. документы, Банк отказал......» — рассказывает клиент крупного федерального банка, находящегося под управлением государства.
А тем временем банки продолжают добивать потерявших работу людей. Широко это не афишируется, но подача заявки на каникулы зачастую приводит к автоматическому блокированию кредитной карточки. И те, у кого лимит на кредитке оставался единственной надеждой как-то протянуть ближайшие «безрыбные» месяцы, оказываются совсем без средств к существованию.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»