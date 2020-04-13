Каким местом повернулись банки к клиентам, взявшим у них кредиты

Лишившиеся доходов заемщики чувствуют себя обманутыми — получить передышку в банках можно далеко не всем.

автор фото Константин Кокошкин/Коммерсантъ

Кредитные каникулы на 15%. Лишившиеся доходов заемщики чувствуют себя обманутыми — получить передышку можно далеко не всем. С кредитными каникулами все пошло совсем не так, как представили оказавшиеся без работы, услышав 25 марта обращение президента. «Фонтанка» фиксирует массовые жалобы на то, что банки относятся к их крикам о помощи куда менее внимательно, чем этого можно было бы ждать. Центральный банк РФ констатирует: лишь 15 из каждых ста заявок на кредитные каникулы получают одобрение, хотя пандемия на всех одна. Глава ведомства Эльвира Набиуллина приводит конкретные цифры: только за первую неделю апреля банки получили 76 тысяч заявлений. Кредитные каникулы получили только 11,5 тысяч заемщиков.

За каждым из отказов стоят живые люди. Вероятно, среди них действительно есть мошенники, о которых всю последнюю неделю банки рассылали пресс-релизы. Но можно не сомневаться, что подавляющее большинство просителей действительно потеряли доходы и им действительно нечем платить кредиты. Все что они просят — дать передышку. Чтобы их и без того бедственное положение не усугублялось. Ведь отказ в кредитных каникулах означает, что просрочка платежа немедленно оборачивается огромными штрафами, и долги начинают расти как снежный ком. И если пока что у людей проблема лишь во временном снижении доходов, то это — одно. Но если все так пойдет и дальше, то уже через месяц-два речь пойдет о необходимости распродавать имущество и выезжать из ипотечных квартир. Банковская отрасль может ждать волну личных банкротств и переход десятков и сотен тысяч пока что просто просроченных долгов в разряд безнадежных. Дополнительный нюанс: никто из них не просит денег. Никто не просит простить долги. Все понимают, что на время каникул им будут начислять проценты (это предусмотрено законом), то есть это вовсе не бесплатная услуга. Даже в сложной для клиентов ситуации банки получают доход.

Когда Владимир Путин 25 марта впервые говорил с экрана телевизора о необходимости предоставления кредитных каникул, в подавляющем большинстве банков уже действовали собственные программы реструктуризации долгов, разработанные на основе прошлогоднего № 76-ФЗ от 1 мая 2019 г. Именно в нем описаны стандартные процедуры кредитных каникул: необходимый пакет документов и все то же снижение на 30% среднемесячного дохода. Именно по этому документу банки и начали рассматривать первые обращения, не обращая внимание на то, что ситуация с прошлого года очень сильно изменилась. Но уже 3 апреля по следам президентского обращения был подписан новый закон №106-ФЗ. В нем уже учитываются особенности сегодняшнего дня: возможность удаленной подачи заявки и предоставление документов, доказывающих потерю дохода с 90-дневной отсрочкой. Ведь огромное количество компаний сейчас либо не работают (и никаких справок не дают), а другие просто прекратили всякую деятельность и не выходят на связь с бывшими работниками.

Однако воплощение в жизнь этих благих намерений пока идет крайне тяжело. Сперва правительство подзаконными актами определило крайне низкий размер кредитов, по которым такие «президентские» каникулы будут работать, отсекая подавляющее число российских заемщиков. Почему тем, у кого ипотека взята на 1,5 млн рублей, можно не приносить сразу документы, а тем, у кого на 1,6 млн, — обязательно надо сразу, иначе заявления не будут рассматриваться, было совершенно непонятно. Чуть позже лимиты были существенно повышены, однако особо сильно это на общую ситуацию не повлияло. На профильных форумах уже ведется настоящая летопись бездушного, а главное — совершенно необъяснимого даже с точки зрения чистой экономики, отношения банкиров к тем, кто подает заявления о кредитных каникулах. «Подал заявку на реструктуризацию кредита. Предоставил 2-НДФЛ, где видно, что мои доходы сократились. Зарплата меньше, чем платёж по кредиту. Отказали. Как выбираться, не знаю», — пишет на форму сайта Bankir.ru пользователь Greyfisher.

«Нахожусь в декретном отпуске, подала заявку на реструктуризацию, приложив все необходимые документы. Отказали без объяснения причин. Платить не могу... Вижу один выход — подавать на банкротство. И вы ни копейки от меня не получите!» — рассказывает AliyaZak. «Я работаю в салоне красоты парикмахером. Оформлена как самозанятый. С 26 марта нахожусь на карантине. Хотела на два месяца взять каникулы по ипотеке. Мне отказали..У меня двое детей. Как мне платить, если я вынуждена не работать не по своей воле?» — жалуется анонимная заемщица. «В течение 5 лет исправно оплачивается достаточно большая сумма платежа... Просрочек не было. Но сейчас из-за распространения коронавируса я нахожусь одна в самоизоляции с ребёнком 3 лет и физической возможности выходить из дома, чтобы работать, нет! Я ИП, у меня нет работодателя, и все, что я сама заработала, то и получила. Обратилась в банк с просьбой о кредитных каникулах с 28.03. Не могут решить мой вопрос, запрашивая бесконечно дополнительные документы!!! Одобрили реструктуризацию, потом отказали! Запросили опять документы по третьему кругу! Как это возможно??? Несерьезное отношение банка к клиентам, к маме с маленьким ребёнком. В то же самое время звонят из отдела кредиторской задолженности и УГРОЖАЮТ ВЫСТАВИТЬ ВСЮ СУММУ КРЕДИТА К ОПЛАТЕ, если не оплачу», — возмещается клиентка одного из крупнейших в стране частных банков.

«Я нахожусь в декретном отпуске, муж в связи со сложившейся обстановкой в стране (пандемия) остался без работы. Общий доход семьи составляет сейчас 25 000 т. р. на четверых. Платеж по кредиту 49 000 т. р. В очередной раз прошу банк оформить кредитные каникулы, но мне предлагают реструктуризацию, которую я не хочу. Мне необходимо остановить кредит на 3 месяца, а дальше мы будем платить в прежнем режиме», — просит клиент одного из крупнейших госбанков. При чтении этого потока негатива начинает казаться, что и оглашенная Эльвирой Набиуллиной цифра в 15% одобренных кредитов — очень оптимистична. Ведь в том случае, если банки все же сжалятся и дадут возможность перенести кредит, их арифметика порой ставит в тупик. «Снизился доход на 33%, хотели воспользоваться кредитными каникулами, банк готов предоставить нам их, но при этом вместо 60 месяцев кредита у нас образуется не 61 месяц (с учётом пропуска одного месяца), а целых 63 месяца, платеж ежемесячный у нас 46 т.р., получается переплата колоссальная», — рассказывает пользователь Banki.ru.