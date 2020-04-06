Дам, но не вам. Почему установленные правительством правила кредитных каникул делают их недоступными для большинства

Даже авторы законопроекта, экстренно прошедшего через все стадии принятия на прошлой неделе, недоумевают, почему так произошло, и констатируют: эти правила спасают в основном банки, а не граждан, пострадавших от коронавируса и объявленных на высшем уровне нерабочих дней.

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Изданные правительством подзаконные акты к подписанному Владимиром Путиным 3 апреля закону гласят: особые, льготные каникулы касаются лишь кредитов, размер которых не превышает определенной суммы. Так, по ипотеке это не более 1,5 млн рублей, по автокредитам — не более 600 тысяч, по потребкредитам — в пределах 250 тысяч, и до 100 тысяч — по кредитным картам.

На фоне этого имущественного ценза уже даже не так важно, что на время кредитных каникул закон предписывает продолжать начислять проценты по отсроченному кредиту. То есть, по сути, банки не только не потеряют ничего от предоставления передышки попавшим в беду гражданам, но даже самую чуточку заработают.



Соавтор законопроекта Анатолий Аксаков, депутат Госдумы и председатель думского комитета по финансовому рынку, признался в разговоре с «Фонтанкой», что он не понимает, чем вызвано решение правительства ограничить таким порогом как минимум ипотеку.

«Я специально посмотрел сегодня, когда увидел постановление правительства, каков средний чек по ипотечному кредиту. Он равен примерно 2,9 млн рублей. Есть, конечно, разница в регионах. И в Москве и Петербурге этот показатель в разы выше, чем в среднем по России. На мой взгляд — это мое личное мнение, надо было дифференцировать по регионам. Исходя из федеральных округов или по субъектам Федерации. Мне не совсем понятна цифра по ипотечным кредитам. Я еще могу как-то разобраться в карточных или автокредитах, но в ипотечных кредитах надо разбираться. Мы запросили информацию, на что опиралось правительство».

Льготные условия выхода на кредитные каникулы — отчаянно необходимая мера для огромного числа россиян. У большинства нет никакой подушки безопасности на случай потери работы или даже просто временного снижения дохода, следует из недавнего опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Опрос читателей «Фонтанки» показал, что 37% из них не имеют возможности продержаться даже один месяц без дополнительных денег. А еще 29% сказали, что только один месяц и протянут.



Всего жители России к началу этого года были должны банкам 17,6 трлн рублей. Размер долга и стремительность его роста обеспокоили Центробанк еще в прошлом году https://www.fontanka.ru/2019/09/30/107/. После этого начали приниматься меры по ограничению выдачи новых кредитов, чтобы хоть как-то снизить закредитованность россиян.

Согласно последней статистике Центробанка, всего в России за один месяц (февраль) было выдано 108 577 ипотечных кредитов на общую сумму в 267,8 млрд рублей. Даже эти цифры говорят, что средний размер ипотечного кредита очень далек от линии отсечения, утвержденной правительством.

В данных ЦБ указывается, что при общем объеме действующих кредитов в 7,7 трлн рублей размер уже просроченной задолженности по ипотеке — 67 млрд рублей (0,8%). То есть россияне в общей массе до сих пор платили по ипотеке крайне дисциплинированно.

Ни один из опрошенных «Фонтанкой» 12 крупнейших банков страны не смог в понедельник дать оперативную информацию о том, какая часть их заемщиков попадает под критерии «коронавирусных каникул». Однако они напоминают, что уже много лет действует другой закон о кредитных каникулах, которым смогут воспользоваться все желающие. Правда, там условия предоставления отсрочки платежей сильно отличаются от нынешних. Главное — для того, чтобы банк хотя бы начал рассматривать заявление, должник должен собрать весь пакет документов. А, к примеру, даже быстро получить выписку из ЕГРН сейчас не так-то просто. Не говоря уже о справке от работодателя о снижении доходов.



В новом законе, призванном, как выразился Владимир Путин, помочь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, банки должны предоставлять отсрочку, по сути, по звонку: на то, чтобы принести потом подтверждающие документы, дается 90 дней. Это и есть главный акт помощи. Но тем, у кого размер ипотеки больше 1,5 млн рублей, автокредит больше 600 тысяч, а долг по кредитке выше 100 тыс. рублей, она не полагается. Значит, они вместо рекомендованного властями режима самоизоляции должны будут бегать собирать справки. А не выйдет — получат штрафные санкции от банков.

«В последний раз средний размер ипотечного кредита составлял сумму 1,5 млн рублей в 2014 году, и с тех пор постоянно рос. По итогам января 2020 года средний размер ипотеки составляет 2,6 млн рублей. Таким образом, послабление в виде каникул коснется только тех граждан, кто взял кредит 5–6 лет назад или получил заём в размере 1,5 млн рублей в последние годы (в основном это жители удаленных регионов, где стоимость недвижимости самая низкая). Это не более 10% всех ипотечных кредитов. По автомобильным займам это также будет актуально для тех, кто приобретал в основном отечественные машины примерно два года назад, примерно 15% российских автозаёмщиков. А сейчас средний размер автокредита составляет 750–800 тысяч рублей, — подсчитал Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets. — Очевидно, что при подготовке поправок правительство решало не только проблему будущих массовых неплатежей по кредитам, но и попыталось соблюсти баланс с точки зрения устойчивости банковской сферы. Слишком большое число обращений заёмщиков с просьбой предоставить кредитные каникулы грозит проблемой недостатка ликвидности финансовому сектору».

