Совет Федерации одобрил кредитные каникулы для жертв COVID-19

На время льготного периода банкам придется снижать ставки на треть от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита по потребительским ссудам, выданным гражданам, которые пострадали от ситуации с коронавирусом. Физлицо или индивидуальный предприниматель, взявшие потребительский кредит или ипотеку до вступления в силу этого закона, смогут до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием предоставить льготный период обслуживания ссуды.

Закон о предоставлении пострадавшим от COVID-19 гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства права на получение кредитных каникул одобрен в четверг, 2 апреля, Советом Федерации. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Крупнейшие банки страны принимают заявки на кредитные каникулы из-за коронавируса с начала недели.

С утра четверга крупнейшие российские банки наблюдают резкий рост просьб граждан о кредитных каникулах. «Счет уже идет на сотни и тысячи обращений в день», — сообщают кредитные организации.

После вступления в силу закона банки не смогут отказать гражданам в коронавирусных кредитных каникулах, а отсрочка будет оформляться за пять дней. Только потом заемщики должны будут за три месяца найти доказательства того, что пандемия негативно повлияла на их деятельность.

25 марта в ходе своего обращения президент Владимир Путин заявил о необходимости «сделать все, чтобы поддержать доходы граждан». Он попросил рассмотреть вариант пролонгации выплаты долгов и каникулы по кредитам в случае падения доходов более чем на 30%. 31 марта Госдума РФ приняла поправки.