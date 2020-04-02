Совет Федерации одобрил кредитные каникулы для жертв COVID-19

Закон о предоставлении пострадавшим от COVID-19 гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства права на получение кредитных каникул одобрен в четверг, 2 апреля, Советом Федерации. Об этом сообщает «Интерфакс».
На время льготного периода банкам придется снижать ставки на треть от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита по потребительским ссудам, выданным гражданам, которые пострадали от ситуации с коронавирусом. Физлицо или индивидуальный предприниматель, взявшие потребительский кредит или ипотеку до вступления в силу этого закона, смогут до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием предоставить льготный период обслуживания ссуды.
Крупнейшие банки страны принимают заявки на кредитные каникулы из-за коронавируса с начала недели.
С утра четверга крупнейшие российские банки наблюдают резкий рост просьб граждан о кредитных каникулах. «Счет уже идет на сотни и тысячи обращений в день», — сообщают кредитные организации.
После вступления в силу закона банки не смогут отказать гражданам в коронавирусных кредитных каникулах, а отсрочка будет оформляться за пять дней. Только потом заемщики должны будут за три месяца найти доказательства того, что пандемия негативно повлияла на их деятельность.
25 марта в ходе своего обращения президент Владимир Путин заявил о необходимости «сделать все, чтобы поддержать доходы граждан». Он попросил рассмотреть вариант пролонгации выплаты долгов и каникулы по кредитам в случае падения доходов более чем на 30%. 31 марта Госдума РФ приняла поправки.