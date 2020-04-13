Мишустин наделил МЧС и Росгвардию правом штрафовать нарушителей правил поведения при ЧС

Как следует из документа, глава кабмина наделил такими полномочиями главу МЧС РФ, его первого заместителя, статс-секретаря и главного государственного инспектора по пожарному надзору, а также других должностных лиц службы.

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации 13 апреля.

Помимо этого, составлять протоколы смогут руководитель Росгвардии, его первые заместители и другие должностные лица ведомства, а также полицейские.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями по введению режима ЧС. На региональном уровне подобным правом обладают главы субъектов РФ. При этом пока такой режим не введен ни в одном регионе.

