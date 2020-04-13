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13.04.2020 15:34
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Мишустин наделил МЧС и Росгвардию правом штрафовать нарушителей правил поведения при ЧС

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации 13 апреля.

Как следует из документа, глава кабмина наделил такими полномочиями главу МЧС РФ, его первого заместителя, статс-секретаря и главного государственного инспектора по пожарному надзору, а также других должностных лиц службы.

Помимо этого, составлять протоколы смогут руководитель Росгвардии, его первые заместители и другие должностные лица ведомства, а также полицейские.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями по введению режима ЧС. На региональном уровне подобным правом обладают главы субъектов РФ. При этом пока такой режим не введен ни в одном регионе.

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Комментарии (6)

Игорь Антоненко
ВСЕ, КТО ГОВОРИТ ВАМ ЧТО БЕЗ РЕЖИМА ЧС ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕЗАКОННО - ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ И СМИ ВАМ ПРЕДНАМЕРЕННО ЛГУТ.
Фонтанка в этой статье как всегда приврала. Потому что цель у Фонтанки - не объяснить происходящее, не довести информацию, а довести мозги граждан до кипения и заморочить им голову.
Читаем у Фонтанки: .. за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях (ЧС). А потом читаем само распоряжение (его ведь мало кто читал, правда?). А в распоряжении такой фразы нет, там только говорится о лицах, имеющих составлять протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6 КоАП РФ. Читаем эту статью КоАП, и видим там, что "при чрезвычайных ситуациях" там опять нет.

А есть вот что: КоАП РФ Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ и территорий ОТ чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
dozer_666
Режима ЧС нет до сих пор.Чего или кого ждём?
CptButtHurt
Осталось только эту самую ЧС ввести.
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