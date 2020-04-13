В Греции митрополит провёл службу в Вербное воскресенье, на неё пришёл мэр. Оба стали фигурантами уголовного дела

Митрополит Нектарий провел службу в церкви Святого Спиридона. На ней присутствовали около 20 человек, в том числе мэр города Керкира Меропи Идреу и председатель муниципального совета Димитриос Металлинос. Все они стали фигурантами уголовного дела, так как в Греции из-за пандемии коронавируса введён запрет на проведение религиозных мероприятий.

Уголовное дело в отношении митрополита греческого города Керкира возбуждено после службы в храме в Вербное воскресенье. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости 13 апреля.

Местные СМИ сообщают, что митрополит Нектарий несколько дней назад призвал верующих отправлять SMS с сообщением, что они идут заниматься «физическими упражнениями на улице или выгуливать домашних животных», а вместо этого граждане должны идти причащаться.

Ранее правительство Греции предупредило, что в Пасху в этом году не будет традиционного празднования с выездом на пикники, граждан призвали молиться дома.

На сегодняшний день в Греции заболели коронавирусом более двух тысяч человек, зафиксировано 98 летальных исходов.

В Петербурге из-за коронавируса храмы в Пасху будут закрыты. В Вербное воскресенье, несмотря на запрет посещения кладбищ, горожане проникали к могилам родных, пробравшись сквозь прутья в заборе.