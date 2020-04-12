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12.04.2020 13:35
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Петербуржцы проникают на кладбища, несмотря на запрет

Введенный городскими властями запрет на посещение кладбищ не останавливает петербуржцев. В стремлении проникнуть на погосты люди ищут лазейки — пролезают через прутья и дыры в заборе.

Такую картину наблюдал утром 12 апреля корреспондент «Фонтанки» на Серафимовском кладбище, где много воинских захоронений. Ворота закрыты, причину этого объясняет объявление: мера введена по распоряжению Смольного. Пускают только тех, кому нужно похоронить близких.

Однако, как видно на кадрах, мужчины, женщины и дети преодолевают препятствия, проникая на территорию через железные прутья ограждения. По вербам в руках петербуржцев можно предположить, что эти люди стремятся в Серафимовскую церковь, которая находится на кладбище. Храм не закрывался даже в блокаду и очень популярен среди верующих города. Сегодня там в расписании стоит Божественная литургия в праздник Входа Господня в Иерусалим.

Серафимовское кладбище
Серафимовское кладбищеФото: Павел Каравашкин
Серафимовское кладбище
Серафимовское кладбищеФото: Павел Каравашкин
Серафимовское кладбище
Серафимовское кладбищеФото: Павел Каравашкин
Серафимовское кладбище
Серафимовское кладбищеФото: Павел Каравашкин
Серафимовское кладбище
Серафимовское кладбищеФото: Павел Каравашкин

На Смоленском кладбище, где тоже есть храмы, в том числе часовня Ксении Блаженной, просто открыли вторые ворота со стороны Камской, что в 30 метрах от главного входа. Люди проходят через них без препятствий. Охранник на месте, но никого это не смущает.

Смоленское кладбище
Смоленское кладбищеФото: Павел Каравашкин
Смоленское кладбище
Смоленское кладбищеФото: Павел Каравашкин
Смоленское кладбище
Смоленское кладбищеФото: Павел Каравашкин

Ранее стало известно, что в городе отменили автобусные рейсы к кладбищам. Строго говоря, канонически Вербное воскресенье и кладбища не связаны никак: обычай ездить в этот день на могилы близких появился в советское время, так как храмы были закрыты и легально помолиться люди не могли. А вот 28 апреля будет Радоница, или Родительский день, когда принято поминать усопших родных. Тогда можно ожидать массового паломничества на кладбища.

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Комментарии (9)

Umpire Judge
Все эти, шляющиеся по всем местам - уроды. Жаль, что они живут рядом с людьми.
Konst76
Попы задолбали уже заражать население. Уголовные дела на них пора заводить
Павел Михайлов
Да и все ларьки. по продаже свечек. сегодня открыты. Куда смотрит гвардия. полиция. ростехнадзор? Или только гуляющих на детской площадке штрафовать приказали?
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