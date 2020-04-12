Введенный городскими властями запрет на посещение кладбищ не останавливает петербуржцев. В стремлении проникнуть на погосты люди ищут лазейки — пролезают через прутья и дыры в заборе.



Такую картину наблюдал утром 12 апреля корреспондент «Фонтанки» на Серафимовском кладбище, где много воинских захоронений. Ворота закрыты, причину этого объясняет объявление: мера введена по распоряжению Смольного. Пускают только тех, кому нужно похоронить близких.



Однако, как видно на кадрах, мужчины, женщины и дети преодолевают препятствия, проникая на территорию через железные прутья ограждения. По вербам в руках петербуржцев можно предположить, что эти люди стремятся в Серафимовскую церковь, которая находится на кладбище. Храм не закрывался даже в блокаду и очень популярен среди верующих города. Сегодня там в расписании стоит Божественная литургия в праздник Входа Господня в Иерусалим.