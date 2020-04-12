Введенный городскими властями запрет на посещение кладбищ не останавливает петербуржцев. В стремлении проникнуть на погосты люди ищут лазейки — пролезают через прутья и дыры в заборе.
Такую картину наблюдал утром 12 апреля корреспондент «Фонтанки» на Серафимовском кладбище, где много воинских захоронений. Ворота закрыты, причину этого объясняет объявление: мера введена по распоряжению Смольного. Пускают только тех, кому нужно похоронить близких.
Однако, как видно на кадрах, мужчины, женщины и дети преодолевают препятствия, проникая на территорию через железные прутья ограждения. По вербам в руках петербуржцев можно предположить, что эти люди стремятся в Серафимовскую церковь, которая находится на кладбище. Храм не закрывался даже в блокаду и очень популярен среди верующих города. Сегодня там в расписании стоит Божественная литургия в праздник Входа Господня в Иерусалим.
На Смоленском кладбище, где тоже есть храмы, в том числе часовня Ксении Блаженной, просто открыли вторые ворота со стороны Камской, что в 30 метрах от главного входа. Люди проходят через них без препятствий. Охранник на месте, но никого это не смущает.
Ранее стало известно, что в городе отменили автобусные рейсы к кладбищам. Строго говоря, канонически Вербное воскресенье и кладбища не связаны никак: обычай ездить в этот день на могилы близких появился в советское время, так как храмы были закрыты и легально помолиться люди не могли. А вот 28 апреля будет Радоница, или Родительский день, когда принято поминать усопших родных. Тогда можно ожидать массового паломничества на кладбища.