Путин поручил вернуть россиянам в течение года деньги за отмененные концерты. Если мероприятие лишь перенесли, билеты просто обменяют

Как говорится в документе, размещенном 13 апреля на сайте Кремля, кабмину нужно рассмотреть внесение изменений в Положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия. В первую очередь это касается порядка и сроков возмещения стоимости билетов.

Президент РФ дал поручение правительству страны изменить правила возврата стоимости билетов на отмененные зрелищные мероприятия. Деньги вернут в срок до одного года. На перенесенные мероприятия в билетах просто изменят даты.

«При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части изменений, предусматривающих увеличение сроков возврата полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки при отмене зрелищных мероприятий, проводимых организацией исполнительских искусств или музеем, посетителю по его инициативе до календарного года со дня отмены зрелищного мероприятия, а при переносе зрелищного мероприятия — только обмен на билет, абонемент или экскурсионную путевку с более поздней датой», — говорится в документе.



Об этом президента ранее просили представители негосударственных учреждений культуры, которым из-за пандемии коронавируса пришлось массово отменять и переносить мероприятия.



Для полностью отмененных мероприятий они хотели увеличить до 12 месяцев срок, в течение которого организаторы могут выплатить средства за возвращенные билеты.



«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

