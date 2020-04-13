Главный тренер ФК «Сочи»: Кокорин не вернется в «Зенит» после 31 мая

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин будет выступать за ФК «Сочи» по арендному соглашению до окончания сезона, когда бы он ни закончился из-за эпидемии коронавируса. В интервью сайту «Спорт День за Днем» 13 апреля главный тренер сочинцев Владимир Федотов заявил, что то же самое касается другого арендованного у петербуржцев игрока — полузащитника Андрея Мостового.



«Останутся ли они в «Сочи»? Сто процентов. Принято же решение, что аренды футболистов и истекающие контракты продлятся ровно до того момента, когда будет закончен чемпионат. Это рекомендация УЕФА, чтобы в федерациях по этому поводу не возникало никаких недоразумений», — заявил Федотов, добавив, что никаких дополнительных соглашений с «Зенитом» при этом подписывать не придется.

