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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 14:32
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Главный тренер ФК «Сочи»: Кокорин не вернется в «Зенит» после 31 мая

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин будет выступать за ФК «Сочи» по арендному соглашению до окончания сезона, когда бы он ни закончился из-за эпидемии коронавируса. В интервью сайту «Спорт День за Днем» 13 апреля главный тренер сочинцев Владимир Федотов заявил, что то же самое касается другого арендованного у петербуржцев игрока — полузащитника Андрея Мостового.

«Останутся ли они в «Сочи»? Сто процентов. Принято же решение, что аренды футболистов и истекающие контракты продлятся ровно до того момента, когда будет закончен чемпионат. Это рекомендация УЕФА, чтобы в федерациях по этому поводу не возникало никаких недоразумений», — заявил Федотов, добавив, что никаких дополнительных соглашений с «Зенитом» при этом подписывать не придется.

На счету Мостового 20 матчей за «Сочи» в текущем сезоне, 6 голов и 3 результативные передачи. У Кокорина 3 гола в 4 встречах.

Чемпионат РПЛ приостановлен минимум до 31 мая.

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Комментарии (1)

Oleg_I
Вот не хотел переходить, а все к лучшему оказалось - получает теперь в Сочи свои миллионы ежемесячно по контракту, а тут сидел бы на МРОТе неизвестно сколько.
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