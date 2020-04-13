На Дачном полицейские в засаде ловили угонщиков. Те требовали выкуп за автомобиль

Как сообщили 13 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейским Невского района поступила информация о том, что вечером 6 апреля от дома 9 по улице Дыбенко угнали белый фургон «ГАЗель NEXT» 2017 года выпуска. Ущерб 37-летний владелец, работающий водителем, оценил в 600 тысяч рублей. Мужчина также рассказал, что с ним связались некие люди и потребовали 150 тысяч рублей за возврат машины.

Сотрудники полиции задержали в Петербурге двоих мужчин и женщину, которых подозревают в «криминальном возврате автомобилей». Они требовали выкуп за похищенную машину. Ловили злоумышленников в засаде.

Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). 8 апреля похищенный фургон обнаружили на Дачном проспекте. Полицейские устроили рядом засаду, и в результате задержали троих подозреваемых.

Были задержаны двое мужчин, 27 и 40 лет, ранее привлекавшихся к ответственности за кражи и угоны. Оба — граждане одного из закавказских государств, в России находились без регистрации. Третья подозреваемая — 30-летняя жительница Ленобласти.

Полицейские установили, что один из злоумышленников заводил автомобиль, после чего сажал за руль женщину. Она должна была отогнать машину в место отстоя, чтобы потом передать владельцу за деньги. Третий соучастник в это время был в машине сопровождения.

Фургон вернули владельцу под сохранную расписку. Всех троих подозреваемых заключили под стражу. Полицейские полагают, что они могут быть причастны и к другим подобным преступлениям в Петербурге. Устанавливаются все эпизоды их противоправной деятельности.