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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 11:51
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В Ленобласти в три раза выросло количество заболевших коронавирусом по сравнению с предыдущими сутками. Очаг нашли в общежитии в Новосергиевке

Диагноз covid-19 подтвердился у десятка постояльцев закрытого общежития в Новосергиевке. Там, как сообщает 13 апреля 47 news, проживают трудовые мигранты.

По данным издания, хостел на полторы сотни коек во Всеволожском районе Ленинградской области закрыт с прошлых выходных, когда постояльцы массово стали жаловаться на симптомы ОРВИ. На 13 апреля заражение подтверждено у десяти постояльцев.

Объект закрыт на карантин. На собственника возложено обязательство по охране, организации питания проживающих и обеспечению предметами первой необходимости.

Всего на 13 апреля в Ленинградской области выявлено 16 новых случаев коронавируса. Сутками ранее было всего +5.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с пандемией коронавируса, в мире и Петербурге.

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