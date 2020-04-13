В Ленобласти в три раза выросло количество заболевших коронавирусом по сравнению с предыдущими сутками. Очаг нашли в общежитии в Новосергиевке
Диагноз covid-19 подтвердился у десятка постояльцев закрытого общежития в Новосергиевке. Там, как сообщает 13 апреля 47 news, проживают трудовые мигранты.
По данным издания, хостел на полторы сотни коек во Всеволожском районе Ленинградской области закрыт с прошлых выходных, когда постояльцы массово стали жаловаться на симптомы ОРВИ. На 13 апреля заражение подтверждено у десяти постояльцев.
Объект закрыт на карантин. На собственника возложено обязательство по охране, организации питания проживающих и обеспечению предметами первой необходимости.
Всего на 13 апреля в Ленинградской области выявлено 16 новых случаев коронавируса. Сутками ранее было всего +5.
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