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13.04.2020 08:48
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Сбербанк рассказал о новых схемах «коронавирусного» мошенничества

Сбербанк выявил новые схемы мошенников, которые на фоне распространения коронавируса пытаются заполучить персональные данные и деньги россиян. Об этом 13 апреля сообщает РИА Новости.

По словам зампреда правления кредитной организации Станислава Кузнецова, в последнее время участились случаи, когда неизвестные от имени банка предлагают получить его клиентам соцвыплаты или матпомощь в качестве «компенсации за ущерб от вируса». Однако вместо этого они собирают личную информацию о держателях банковских карт.

Среди других недавно обнаруженных схем — обязательное проведение платного анализа на коронавирус. Мошенники звонят и заявляют гражданам, что те якобы контактировали с носителями новой инфекции и к ним приедут специалисты для проведения анализов. За процедуру необходимо перечислить пять тысяч рублей. Когда она уже оплачена, звонившие перестают выходить на связь.

Помимо этого, мошенники представляются работниками городских поликлиник и сообщают о плохихи результатах анализов, после чего предлагают приобрести дорогостоящие медицинские препараты, которые на деле оказываются обычными БАДами.

Напомним, ранее рост мошенничества на фоне пандемии коронавируса побудил петербургскую полицию сделать массовую рассылку с предупреждением для населения.

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