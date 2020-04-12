За период обязательной самоизоляции петербургским судьям передали больше 200 административных дел по «коронавирусным» статьям

206 административных дел по «коронавирусным» статьям передали мировым судьям и районным судам Петербурга в период с 18 марта. С того дня главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова велела всем, кто приехал из-за рубежа или контактировал с зараженными, сидеть дома.



Как сообщили «Фонтанке» 12 апреля в объединенной пресс-службе судов города, мировым судьям поступило 156 дел. Они рассматривают материалы по статье 19.4 КоАП (протоколы по ней получают те, кто не повинуется законному распоряжению должностных лиц), штраф нарушителям карантина по ней до тысячи рублей. Из 156 рассмотрены 63, еще 31 дело вернули тем, кто составлял протокол.

