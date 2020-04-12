За период обязательной самоизоляции петербургским судьям передали больше 200 административных дел по «коронавирусным» статьям
206 административных дел по «коронавирусным» статьям передали мировым судьям и районным судам Петербурга в период с 18 марта. С того дня главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова велела всем, кто приехал из-за рубежа или контактировал с зараженными, сидеть дома.
Как сообщили «Фонтанке» 12 апреля в объединенной пресс-службе судов города, мировым судьям поступило 156 дел. Они рассматривают материалы по статье 19.4 КоАП (протоколы по ней получают те, кто не повинуется законному распоряжению должностных лиц), штраф нарушителям карантина по ней до тысячи рублей. Из 156 рассмотрены 63, еще 31 дело вернули тем, кто составлял протокол.
С 1 апреля после внесенных в КоАП изменений штрафовать нарушителей карантина стали на куда более серьезные суммы, изменения в том числе были внесены в статью 6.3. По ней же штрафуют бизнесменов, организации которых вопреки запрету президента Путина продолжили работать. Для тех, кто гуляет в парках или выводит детей на площадки, предусмотрена статья 20.6.1. Эти дела рассматривают районные суды, всего их поступило 52. 33 из них — в отношении физических лиц. В основном это те, кто в обязательном порядке должен был сидеть дома, потому что потенциально может перезаражать окружающих. Например, штраф в 15 тысяч рублей получила петербурженка, которая контактировала с зараженным COVID-19, но во время карантина пустила к себе домой гостей.
По официальным данным, коронавирусом в городе больны 557 человек. Четверо умерли, 74 поправились.