США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса

Соединенные Штаты Америки обогнали Италию по числу жертв коронавируса, сообщает 11 апреля Университет Джона Хопкинса. Там насчитали 18 860 умерших.



Таким образом, США вышли на первое место в мире по числу погибших, передает РИА Новости. Ранее лидерство держала Италия с 18 849 летальными исходами.



При этом общее количество зараженных в США уже превысило полмиллиона, в Италии — около 148 тысяч инфицированных.



В России на вечер 11 апреля зараженных 13 612. Умерло 107 человек, выздоровели 1050.

