FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
73.75р80.74р
11.04.2020 20:10
28
Печать

США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса

Соединенные Штаты Америки обогнали Италию по числу жертв коронавируса, сообщает 11 апреля Университет Джона Хопкинса. Там насчитали 18 860 умерших.

Таким образом, США вышли на первое место в мире по числу погибших, передает РИА Новости. Ранее лидерство держала Италия с 18 849 летальными исходами.

При этом общее количество зараженных в США уже превысило полмиллиона, в Италии — около 148 тысяч инфицированных.

В России на вечер 11 апреля зараженных 13 612. Умерло 107 человек, выздоровели 1050.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (28)

Nationalverrater_2
Поварята рановато обрадовались .God Bless USA.
260861401
🔞Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ www.vipgirlss.xyz
Вячеслав Рогожин
В расчете на какое количество населения?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний