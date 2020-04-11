Глава Минздрава пожаловался на беспечность россиян во время коронавируса. А академик спрогнозировал спад к июню

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации. Да, многие уже поняли, особенно старшее поколение, что риски прямые существуют. Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью ТАСС 11 апреля.

Россияне не до конца осознали всю важность режима самоизоляции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. А академик РАН Виктор Малеев считает, что, по самым оптимистичным прогнозам, вспышка коронавируса закончится в июне.

Только в июне, по самому оптимистичному сценарию, в России закончится эпидемия коронавируса. Такой прогноз дал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.



Интервью академик РАН дал «Парламентской газете». По словам Малеева, сроки завершения вспышки зависят от тщательности самоизоляции и других профилактических мер.



«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем», — отметил Малеев.



По его словам, вакцину от заболевания стоит ожидать к концу года.



«Хорошо, если получится раньше», — добавил он.



Напомним, что накануне Смольный в очередной раз отредактировал постановления о мерах противодействия распространению коронавируса. «Фонтанка» собрала все актуальные запреты в одной корзине.

