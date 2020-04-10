Глава Минэнерго РФ: ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению нефтедобычи на два года с участием 23 стран
Страны ОПЕК+ окончательно согласовали сделку по снижению добычи нефти. Об этом вечером 10 апреля заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, пишет РИА «Новости».
Он уточнил, что в соглашении примут участие 23 страны — это означает, что в итоге все же удалось уговорить Мексику. Позиция этой страны тормозила сделку. Как ранее сообщал Дональд Трамп, США помогут Мексике, которая согласилась сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Всего снижение в первые два месяца составит по 10 млн баррелей в сутки.
По словам Новака, сделка рассчитана на два года — до 1 мая 2022 года. Ранее сообщалось, что после первых двух месяцев снижение добычи составит 8 млн баррелей, со следующего года — 6 млн баррелей. Сегодня глава Минэнерго РФ уточнил, что при необходимости ОПЕК+ «будет принимать дополнительные меры или восстанавливать добычу».