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10.04.2020 22:22
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Глава Минэнерго РФ: ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению нефтедобычи на два года с участием 23 стран

Страны ОПЕК+ окончательно согласовали сделку по снижению добычи нефти. Об этом вечером 10 апреля заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, пишет РИА «Новости».

Он уточнил, что в соглашении примут участие 23 страны — это означает, что в итоге все же удалось уговорить Мексику. Позиция этой страны тормозила сделку. Как ранее сообщал Дональд Трамп, США помогут Мексике, которая согласилась сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Всего снижение в первые два месяца составит по 10 млн баррелей в сутки.

По словам Новака, сделка рассчитана на два года — до 1 мая 2022 года. Ранее сообщалось, что после первых двух месяцев снижение добычи составит 8 млн баррелей, со следующего года — 6 млн баррелей. Сегодня глава Минэнерго РФ уточнил, что при необходимости ОПЕК+ «будет принимать дополнительные меры или восстанавливать добычу».

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Наши СМИ стыдливо умалчивают, что Россия должна будет больше всех уменьшить добычу нефти на 1.6 млн баррелей в день, а "поставленные на колени саудиты" на 1.3 млн баррелей в день.
На совещании нефтяников, где решался вопрос о продлении соглашения с ОПЕК, лишь Игорь Иванович был против, но Путин послушал именно его. Результат всем известен - нас цинично нагнули.
Ай да Игорь Иванович, ай да сукин сын!
NoName260801341
Нефтяную войну проиграли. Штаты довольны.
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