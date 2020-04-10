Ленобласть теряет 2,8 млрд рублей в проекте спасения обманутых дольщиков

Как сообщает 10 апреля 47news со ссылкой на письмо, разосланное представителям региона в Федеральном собрании, в том числе депутатам Государственной думы, от Александра Дрозденко, в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства устно заявили о скором изменении принципов софинансирования. Предполагается, что средства компенсационного фонда, фактически уплаченные застройщиками Ленобласти, будут приравнены к средствам федерального бюджета. Из запланированных на решенее проблем дольщиков 10 млрд рублей, таким образом, исчезнут 2,8 млрд.

Ленобласть может лишиться поддержки из федерального бюджета для решения проблем обманутых дольщиков.

Поэтому Дрозденко призвал адресатов письма не поддерживать законодательную инициативу, которая, видимо, уже есть в Госдуме, «об упразднении принципа целевого использования средств компенсационного фонда и объединения их в состав имущества Фонда».

Вице-губернатор по строительству Ленобласти Михаил Москвин подтвердил 47news факт существования письма, но заверил, что всё будет достроено.

Тем не менее, по данным издания, если правительство России откажется от выделения обещанной суммы, а Ленобласть не найдёт другой источник средств, треть обманутых дольщиков может остаться ни с чем.