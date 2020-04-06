"А мне интересно в Питере есть самоизоляция?!". Футболист "Зенита" Оздоев недоволен

Полузащитнки футбольного клуба "Зенит" Магомед Оздоев возмутился тем, что петербуржцы не соблюдают режим самоизоляции. Об этом 27-летний спортсмен написал в понедельник, 6 апреля, в твиттере.

"А мне интересно в Питере есть самоизоляция?! Столько машин из окна и людей я видел всегда. В такую минуту людям нужно понимать, что происходит и быть ответственными", - написал Оздоев (орфография и пунктуация - авторские).

Напомним, по итогам двухнедельной охоты за нарушителями режима самоизоляции федеральный бюджет получил 2000 рублей, региональный - ни одного .