FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +10
76.41р82.63р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 21:27
17
Печать

"А мне интересно в Питере есть самоизоляция?!". Футболист "Зенита" Оздоев недоволен

Полузащитнки футбольного клуба "Зенит" Магомед Оздоев возмутился тем, что петербуржцы не соблюдают режим самоизоляции. Об этом 27-летний спортсмен написал в понедельник, 6 апреля, в твиттере.

"А мне интересно в Питере есть самоизоляция?! Столько машин из окна и людей я видел всегда. В такую минуту людям нужно понимать, что происходит и быть ответственными", - написал Оздоев (орфография и пунктуация - авторские).

Напомним, по итогам двухнедельной охоты за нарушителями режима самоизоляции федеральный бюджет получил 2000 рублей, региональный - ни одного .

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (17)

Денис Кораблев
смешно
Dimitry Antonov
На удивление, очень правильное мнение.
Если учитывать, что его излагает спортсмен, в чью профессию входит и обязательное битьё футбольного мяча головой.
Ivanov11
Магомед , пока Вы сидите на самоизоляции советую Вам заняться своей правовой грамотностью и тогда Вы поймёте , почему здоровые люди ходят без ограничения по улице . Вам это в жизни пригодится , так как не всю же жизнь рассчитывать на футбольного агента , подписывая какие-либо документы . Спасибо мне за этот совет ещё можете сказать , но лучше отблагодарить деньгами . :)))
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний