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06.04.2020 20:28
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Российский рынок акций начал неделю ростом

Российский рынок акций 6 апреля завершил торги ростом вслед за мировыми площадками. Индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 1,96% - до 2622,59 пункта, индекс РТС - на 3,2%, до 1083,43 пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Курс доллара по состоянию на 19:15 мск снизился на 0,38% - до 76,2 рубля, курс евро - на 0,42%, до 82,28 рубля.

Российский фондовый рынок смог подрасти на умеренно позитивном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Лидерами торгов выступили акции «ФСК ЕЭС» и «Россетей», прибавившие более 6%. Хуже рынка торговались ГК «ПИК» и «Лукойл», потерявшие 1,8% и 0,7% соответственно.

Основным поводом к покупкам выступила динамика внешних фондовых площадок.

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