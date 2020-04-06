В Италии от коронавируса умерли более 16,5 тысячи человек. Число пациентов в реанимации снижается

В Италии от коронавируса умерли уже 16 523 человека. Об этом на брифинге 6 апреля заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.



Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 636, днём ранее — на 523, но количество пациентов палат интенсивной терапии снижается 3-й день подряд. За сутки из реанимации перевели 79 человек.



Всего в стране на сегодняшний день инфицированы 93 187 человек, за сутки COVID-19 выявили у 1941 человека. При этом 65% инфицированных находятся в условиях домашней изоляции с легкими симптомами или без них.