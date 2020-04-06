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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 19:41
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В Италии от коронавируса умерли более 16,5 тысячи человек. Число пациентов в реанимации снижается

В Италии от коронавируса умерли уже 16 523 человека. Об этом на брифинге 6 апреля заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 636, днём ранее — на 523, но количество пациентов палат интенсивной терапии снижается 3-й день подряд. За сутки из реанимации перевели 79 человек.

Всего в стране на сегодняшний день инфицированы 93 187 человек, за сутки COVID-19 выявили у 1941 человека. При этом 65% инфицированных находятся в условиях домашней изоляции с легкими симптомами или без них.

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Комментарии (2)

Ульянов Ленин
Немного с другого сайта
На 24.03.2020 количество жителей Италии составляет 60 015 478 человек. С начала года умерло 132 456 человек.

На этой же странице, чуть ниже видим, что на конец 2019 года население Италии составляло 60 005 743 человек.

Таким образом, средняя численность населения с 01.01.2020 по 24.03.2020 составляет

(60 015 478 + 60 005 743) / 2 = 60 010 610 человек.

Теперь рассчитаем длину периода в годах. С 01.01.2020 по 24.03.2020 прошло 84 дня, что составляет 84 / 365 = 0,2301 года.

Значит, коэффициент смертности за рассматриваемый период будет:
1 / 0,2301 х (132456 / 60010610) х 1000 = 9,59

Это самый низкий уровень смертности с 2000 года!

Вот такая арифметика.
У меня всё.
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