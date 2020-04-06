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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 20:03
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Смольный вернёт 24 автобуса в часы пик. Коронавирусный пассажиропоток оказался выше прогноза

На 14 маршрутов общественного транспорта из-за перегрузки пассажирами в часы пик будет дополнительно направлено 24 автобуса. Об этом 6 апреля «Фонтанке» сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

«Усиление касается автобусных маршрутов №№ 2, 12, 20, 87, 93, 102, 111, 127, 165, 180, 186, 196, 326, 328 – в общей сложности на них направлено 24 дополнительных автобуса», — говорят в учреждении. Дополнительная техника появится на улицах города с 7 апреля.

Также в госучреждении отмечают, что «Организатор перевозок» постоянно и оперативно отслеживают ситуацию с перевозками пассажиров в наземном транспорте Санкт-Петербурга. Руку на пульсе транспортных артерий держат диспетчеры и операторы Call-центра, информация поступает от водителей, кондукторов, а также из системы электронной оплаты проезда.

Стоить отметить, что в целом по городу транспортные предприятия подсчитывают убытки, ведь пассажиропотоки снизились. В «Петербургском метрополитене» наблюдается падение и до 90%. В связи с этим на всех маршрутах был уменьшен интервал движения, что привело к загруженности транспорта в утренние и вечерние часы.

Напомним, что из-за введенного в Петербурге режима самоизоляции движение по более чем 200 маршрутов было приостановлено, как и действие льготных проездных. На сегодняшний день, согласно постановлению правительства Петербурга, такой режим действует до 30 апреля.

Если вы утром столкнётесь с чрезмерным количеством людей в общественном транспорте Петербурга, присылайте фото и видео на mail@fontanka.ru.

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Комментарии (1)

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