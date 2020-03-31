31 марта комитет по транспорту сообщил: накануне пассажиропоток подземки составил 515 тысяч человек. При этом в качестве средних для метрополитена цифр еще месяц назад считалась планка в 2,5 — 2,6 млн ежедневно. То есть за неделю пассажиропоток только у подземки упал в 5 раз. Неудивительно, что в этой ситуации Смольный установил новый режим работы для общественного транспорта: метро до 22:00, автобусы, троллейбусы, трамваи до 23:00.

Особенно падение заметно с 23 марта. В этот день метро воспользовалось 1,705 млн пассажиров, а наземным транспортом 2,04 млн. До 25 марта снижение шло постепенно, в районе 30 тысяч пассажиров в сутки. Первый резкий скачок произошел со среды (25 марта) на четверг (26 марта) - на 80 тысяч. Автобусы, троллейбусы и трамваи в эти же дни потеряли 176 тысяч пассажиров.





Именно 25 марта перед россиянами выступил Владимир Путин, объявив неделю президентских каникул и попросив людей не покидать жилище. Утром 26 марта петербуржцев могла отвадить от общественного транспорта новость о 5 новых заразившихся в Северной столице.

Падение с четверга (26 марта) на пятницу (27 марта) в наземном транспорте было чуть менее заметным и составило 115 тысяч. В подземку же зашло на 47 тысяч пассажиров меньше. При этом в ту же пятницу город после недельной свободы на дорогах на несколько часов встал в восьми-бальных пробках. Тогда уже сутки как было известно: на неделю закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек.



В результате в субботу (28 марта) наземным транспортом воспользовалось 354 тысячи пассажиров, а метро — 492 тысячи. Воскресенье показало, что можно еще меньше: метро — 327 тысяч, автобусы и остальной наземный – 245 тысяч. Сухие цифры статистики зафиксировали снижение в 80%.



С началом первого дня президентских каникул пассажиры все же появились в общественном транспорте. ГУП «Петербургский метрополитен» зафиксировал 513 тысяч человек, то есть 1/5 от обычного потока. Наземный транспорт в СПб ГКУ «Организатор перевозок» еще не посчитали, но прогнозируют порядка 400 - 450 тысяч человек.



Чтобы сократить расходы, Смольный не только принял решение сократить время работы подземки, - с 1 апреля вход - только до 22:00, но и закрывает на вход и выход 17 вестибюлей станций, имеющих больше одного входа. Наземный транспорт будет заканчивать работу в 23:00, ходить с увеличенными интервалами и далеко не весь. В общей сложности власти приостановили работу более 200 маршрутов. Полный список - здесь.Все они - с буквой "К" - частных автопредприятий.