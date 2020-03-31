От 2,5 миллионов - до пустого вагона. Почему вход в метро Петербурга закроют в 22:00
Количество спускающихся в подземку сократилось в 5 раз. Троллейбус или автобус с единственным пассажиром теперь - не редкость, а правило для утреннего Петербурга.
31 марта комитет по транспорту сообщил: накануне пассажиропоток подземки составил 515 тысяч человек. При этом в качестве средних для метрополитена цифр еще месяц назад считалась планка в 2,5 — 2,6 млн ежедневно. То есть за неделю пассажиропоток только у подземки упал в 5 раз. Неудивительно, что в этой ситуации Смольный установил новый режим работы для общественного транспорта: метро до 22:00, автобусы, троллейбусы, трамваи до 23:00.
Власти Петербурга целенаправленно добивались снижения концентрации людей на улицах города. Среди мер – отмена проездных льгот на неделю и призывы оставаться дома. Впрочем горожане и сами последовательно переставали пользоваться общественным транспортом. ГУП «Петербургский метрополитен» еще 21 марта отметил снижение пассажиропотока. По итогам недели подземка отчиталась о падении по будням на 25%.
Особенно падение заметно с 23 марта. В этот день метро воспользовалось 1,705 млн пассажиров, а наземным транспортом 2,04 млн. До 25 марта снижение шло постепенно, в районе 30 тысяч пассажиров в сутки. Первый резкий скачок произошел со среды (25 марта) на четверг (26 марта) - на 80 тысяч. Автобусы, троллейбусы и трамваи в эти же дни потеряли 176 тысяч пассажиров.
Именно 25 марта перед россиянами выступил Владимир Путин, объявив неделю президентских каникул и попросив людей не покидать жилище. Утром 26 марта петербуржцев могла отвадить от общественного транспорта новость о 5 новых заразившихся в Северной столице.
Падение с четверга (26 марта) на пятницу (27 марта) в наземном транспорте было чуть менее заметным и составило 115 тысяч. В подземку же зашло на 47 тысяч пассажиров меньше. При этом в ту же пятницу город после недельной свободы на дорогах на несколько часов встал в восьми-бальных пробках. Тогда уже сутки как было известно: на неделю закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек.
В результате в субботу (28 марта) наземным транспортом воспользовалось 354 тысячи пассажиров, а метро — 492 тысячи. Воскресенье показало, что можно еще меньше: метро — 327 тысяч, автобусы и остальной наземный – 245 тысяч. Сухие цифры статистики зафиксировали снижение в 80%.
С началом первого дня президентских каникул пассажиры все же появились в общественном транспорте. ГУП «Петербургский метрополитен» зафиксировал 513 тысяч человек, то есть 1/5 от обычного потока. Наземный транспорт в СПб ГКУ «Организатор перевозок» еще не посчитали, но прогнозируют порядка 400 - 450 тысяч человек.
Чтобы сократить расходы, Смольный не только принял решение сократить время работы подземки, - с 1 апреля вход - только до 22:00, но и закрывает на вход и выход 17 вестибюлей станций, имеющих больше одного входа. Наземный транспорт будет заканчивать работу в 23:00, ходить с увеличенными интервалами и далеко не весь. В общей сложности власти приостановили работу более 200 маршрутов. Полный список - здесь.Все они - с буквой "К" - частных автопредприятий.
По оценке председателя комитета по транспорту Александра Головина, профильные ГУПы и перевозчики только за март недосчитаются 500 млн рублей.
Автобусы, троллейбусы, трамваи и вагоны метро будут пустеть. С каждым днем ограничения на передвижение тех, кто не обладает профессией "первой необходимости" для безопасной жизнедеятельности мегаполиса, усиливаются. По последним сводкам, за сутки в Петербурге удвоилось количество положительных тестов на коронавирус - с 48 до 98.
Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»