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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 17:29
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«Персональное решение клиентов». Пожилые петербуржцы без масок выстроились в очередь за пенсиями

Очереди из горожан в почётном возрасте выстроились у отделений Почты России в Петербурге 6 апреля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Столпотворение из пенсионеров, многие из которых не вооружились маской, наблюдали на проспектах Энгельса и Ударников.

Из-за пандемии коронавируса в Пенсионном фонде обещали выдать пенсии раньше срока, до 12 апреля. Деньги должны принести на дом почтальоны.

«В апреле почтальоны принесут на дом пенсии и пособия всем получателям, которые до этого их получали в почтовых отделениях. Для того чтобы все выплаты были доставлены в соответствии с утвержденным графиком, мы ежедневно оптимизируем маршруты и выводим дополнительный персонал», — уточнили в пресс-службе Почты России в Петербурге.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

С 3 апреля все отделения в Петербурге работают в штатном режиме. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора сокращено количество человек, которые одновременно могут находиться в помещении.

«Визит в отделение связи — это персональное решение наших клиентов. Информация о том, что выплаты будут доставлены всем получателям на дом по месту регистрации, была доведена до клиентов по всем имеющимся у нас коммуникационным каналам. Мы продолжаем призывать пенсионеров оставаться дома, почтальоны разносят пенсии и социальные пособия всем получателям», — отметили в госкомпании.

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Комментарии (4)

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KeikiSpb
Фонтанка, какого "почтенного возраста"? На фотографии с Энгельса вижу тетку с дитем, за ней двух мужиков, еще двух женщин в капюшоне и голубой куртке. И только двух бабушек и пожилого мужчину, который, судя по его виду, пенсию давно получает на карту Мир. На этой почте по будням всегда не протолкнуться - работают медленно, а все мелкие пакеты из Китая приходят именно сюда. Так что обычная ситуация - с поправкой на то, что внутрь пускают теперь не всех. раньше вся эта толпень стояла бы внутри, на пяти квадратных метрах. Не нагоняйте волну на пустом месте, журналисты.
Karl111
Врут и не краснеют.
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