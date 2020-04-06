«Персональное решение клиентов». Пожилые петербуржцы без масок выстроились в очередь за пенсиями
Очереди из горожан в почётном возрасте выстроились у отделений Почты России в Петербурге 6 апреля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Столпотворение из пенсионеров, многие из которых не вооружились маской, наблюдали на проспектах Энгельса и Ударников.
Из-за пандемии коронавируса в Пенсионном фонде обещали выдать пенсии раньше срока, до 12 апреля. Деньги должны принести на дом почтальоны.
«В апреле почтальоны принесут на дом пенсии и пособия всем получателям, которые до этого их получали в почтовых отделениях. Для того чтобы все выплаты были доставлены в соответствии с утвержденным графиком, мы ежедневно оптимизируем маршруты и выводим дополнительный персонал», — уточнили в пресс-службе Почты России в Петербурге.
С 3 апреля все отделения в Петербурге работают в штатном режиме. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора сокращено количество человек, которые одновременно могут находиться в помещении.
«Визит в отделение связи — это персональное решение наших клиентов. Информация о том, что выплаты будут доставлены всем получателям на дом по месту регистрации, была доведена до клиентов по всем имеющимся у нас коммуникационным каналам. Мы продолжаем призывать пенсионеров оставаться дома, почтальоны разносят пенсии и социальные пособия всем получателям», — отметили в госкомпании.