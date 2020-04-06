Очереди из горожан в почётном возрасте выстроились у отделений Почты России в Петербурге 6 апреля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Столпотворение из пенсионеров, многие из которых не вооружились маской, наблюдали на проспектах Энгельса и Ударников.

Из-за пандемии коронавируса в Пенсионном фонде обещали выдать пенсии раньше срока, до 12 апреля. Деньги должны принести на дом почтальоны.

«В апреле почтальоны принесут на дом пенсии и пособия всем получателям, которые до этого их получали в почтовых отделениях. Для того чтобы все выплаты были доставлены в соответствии с утвержденным графиком, мы ежедневно оптимизируем маршруты и выводим дополнительный персонал», — уточнили в пресс-службе Почты России в Петербурге.