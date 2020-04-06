«Феромон» на Васильевском изолировали принудительно. Сладкий дым петербуржцам доставят на дом
Руководство петербургской кальянной никак не могло решиться на временное закрытие, поэтому властям пришлось сделать это за него. Однако после принудительного ограничения деятельности нерешительные предприниматели быстро подстроились под новые рыночные условия.
Как передает 6 апреля объединенная пресс-служба судов, Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности компанию «Юпитер». Последней принадлежит нарушившая предписание властей и продолжавшая работать в условиях распространения коронавируса кальянная «Феромон» на Васильевском острове.
Согласно решению суда, клиенты заведения не смогут подымить следующие 70 дней.
По всей видимости, участившиеся встречи с правоохранительными органами, а теперь и с представителями правосудия заставили владельцев кальянной призадуматься над тем, как сократить их до минимума и при этом не потерять прибыль. Судя по их сообществу в соцсетях, временный запрет на деятельность не смог обуздать неуемную предпринимательскую энергию — развозить «сладкий дым» они планируют по домам.
Ранее «Феромон» на Васильевском обзавелся новыми посетителями в лице сотрудников Роспотребнадзора, а затем и городского Следкома. Вскоре в отношении руководителей компании, которой принадлежит кальянная, возбудили первое уголовное дело за отказ закрыть заведение.