«Феромон» на Васильевском изолировали принудительно. Сладкий дым петербуржцам доставят на дом

Руководство петербургской кальянной никак не могло решиться на временное закрытие, поэтому властям пришлось сделать это за него. Однако после принудительного ограничения деятельности нерешительные предприниматели быстро подстроились под новые рыночные условия.



Как передает 6 апреля объединенная пресс-служба судов, Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности компанию «Юпитер». Последней принадлежит нарушившая предписание властей и продолжавшая работать в условиях распространения коронавируса кальянная «Феромон» на Васильевском острове.

