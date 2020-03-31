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31.03.2020 19:03
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Кальянная «Феромон» на Васильевском не хотела закрываться. Ей грозит первое уголовное дело по юридическому лицу

Полиция и Роспотребнадзор Петербурга приостановили работу кафе на улице Кораблестроителей. Протокол не помог. Тогда полиция вновь пришла, но уже по-плохому. Теперь заведение опечатано, а «Фонтанке» сказали, какая статья грозит гендиректору.

По информации «Фонтанки», к вечеру 31 марта полицейские Василеостровского района опечатали как кальянную сети «Феромон» на улице Кораблестроителей, 30, так и пересчитали там остатки алкоголя.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Сотрудники пришли вслед за коллегами из Роспотребнадзора, которые накануне, 30 марта, уже побывали в заведении и составили акт о прекращении эксплуатации предприятия. Заодно был составлен протокол по статье 6.3 Административного кодекса — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», за что, как известно, положено наказание от пары тысяч рублей до приостановления деятельности до 90 суток.

Как пояснили «Фонтанке», «разумеется, мы посетили «Феромон» ввиду эпидемии и на основании постановления Смольного от 26 марта».

— «Феромон» на Кораблях продолжал принимать посетителей, — добавил нашему журналисту один из полицейских.

«Фонтанке» известно, что материалы в отношении генерального директора юридического лица ООО «Юпитер», которое владеет этим заведением сети «Феромон», передаются в Следственный комитет на возбуждение уголовного дела по статье 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

А в этой норме все зависит от части. Если первая часть статьи 238 предусматривает крупные штрафы и принудительные работы, то вторая часть — «в организованной группе» — наказание вплоть до лишения свободы.

Заметим, что это первый случай, когда ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти передает материалы на возбуждение в отношении руководителей предприятия города. До этого, как сообщало наше издание, был привлечен к уголовной ответственности петербуржец — за побег из-под принудительной изоляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Vasilis
Первый пошел! Показательное избиение младенцев))
McGillavry
Организация и посещение подобных дегенератических притонов должны считаться преступлением безо всяких пандемий.
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