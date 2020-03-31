Кальянная «Феромон» на Васильевском не хотела закрываться. Ей грозит первое уголовное дело по юридическому лицу

Полиция и Роспотребнадзор Петербурга приостановили работу кафе на улице Кораблестроителей. Протокол не помог. Тогда полиция вновь пришла, но уже по-плохому. Теперь заведение опечатано, а «Фонтанке» сказали, какая статья грозит гендиректору.

По информации «Фонтанки», к вечеру 31 марта полицейские Василеостровского района опечатали как кальянную сети «Феромон» на улице Кораблестроителей, 30, так и пересчитали там остатки алкоголя.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

Сотрудники пришли вслед за коллегами из Роспотребнадзора, которые накануне, 30 марта, уже побывали в заведении и составили акт о прекращении эксплуатации предприятия. Заодно был составлен протокол по статье 6.3 Административного кодекса — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», за что, как известно, положено наказание от пары тысяч рублей до приостановления деятельности до 90 суток.

