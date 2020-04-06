Росгвардия готовится охранять 11 стационаров в Петербурге, куда будут доставлять пациентов с пневмонией, ОРВИ и гриппом (список)

После того, как Минздрав 6 апреля опубликовал приказ о временном порядке организации медучреждений в связи с профилактикой распространения коронавируса, в Петербурге Росгвардия приготовилась в усиленном режиме обеспечивать порядок у 11 стационаров.



Как подтвердили «Фонтанке» в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, речь идет о семи взрослых и четырех детских больницах. Также на постоянной основе будет осуществляться обеспечение порядка в районе карантинного блока в пансионате «Заря».



По данным нашего издания, речь идет о прилегающих территориях к следующим больницам:

