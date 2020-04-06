Росгвардия готовится охранять 11 стационаров в Петербурге, куда будут доставлять пациентов с пневмонией, ОРВИ и гриппом (список)
После того, как Минздрав 6 апреля опубликовал приказ о временном порядке организации медучреждений в связи с профилактикой распространения коронавируса, в Петербурге Росгвардия приготовилась в усиленном режиме обеспечивать порядок у 11 стационаров.
Как подтвердили «Фонтанке» в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, речь идет о семи взрослых и четырех детских больницах. Также на постоянной основе будет осуществляться обеспечение порядка в районе карантинного блока в пансионате «Заря».
По данным нашего издания, речь идет о прилегающих территориях к следующим больницам:
- две площадки инфекционной больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте и Миргородской улице
- городская больница № 2
- Госпиталь ветеранов войн
- больница имени Святого Георгия
- Введенская больница
- городская больница № 40 в Сестрорецке
- детская больница имени Филатова
- детская больница имени Святой Ольги
- детская больница № 22 в Колпино
- детская инфекционная больница № 3
Как ранее писала «Фонтанка», указанные стационары либо полностью перешли на прием пациентов с пневмониями, ОРВИ, гриппом, либо выделили под прием таких пациентов отдельно стоящие корпуса.