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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 14:05
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Росгвардия готовится охранять 11 стационаров в Петербурге, куда будут доставлять пациентов с пневмонией, ОРВИ и гриппом (список)

После того, как Минздрав 6 апреля опубликовал приказ о временном порядке организации медучреждений в связи с профилактикой распространения коронавируса, в Петербурге Росгвардия приготовилась в усиленном режиме обеспечивать порядок у 11 стационаров.

Как подтвердили «Фонтанке» в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, речь идет о семи взрослых и четырех детских больницах. Также на постоянной основе будет осуществляться обеспечение порядка в районе карантинного блока в пансионате «Заря».

По данным нашего издания, речь идет о прилегающих территориях к следующим больницам:

  • две площадки инфекционной больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте и Миргородской улице
  • городская больница № 2
  • Госпиталь ветеранов войн
  • больница имени Святого Георгия
  • Введенская больница
  • городская больница № 40 в Сестрорецке
  • детская больница имени Филатова
  • детская больница имени Святой Ольги
  • детская больница № 22 в Колпино
  • детская инфекционная больница № 3

Как ранее писала «Фонтанка», указанные стационары либо полностью перешли на прием пациентов с пневмониями, ОРВИ, гриппом, либо выделили под прием таких пациентов отдельно стоящие корпуса.

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Комментарии (12)

Gunna
Зачем они там нужны?
Sergei-2020
"Самыми пострадавшими считаются организаторы мероприятий, различные мастерские, индустрия туризма и рестораны.. Пострадавшие индивидуальные предприниматели смогут обратиться в муниципалитеты за выплатой 2000 евро помощи от коронавируса. На поддержку бизнеса было выделено 160 миллионов евро... "(с)
или "Правительство РФ назвало наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики. Все они из сферы услуг" (с)... и все.
"Не ту страну назвали Гондурасом"(с)
k070849
Друзья мои , охранять будут чтобы никто не свинтил оттуда и не перезаражал нас с Вами
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