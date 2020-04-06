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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 13:43
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За коронавирусом теперь будут следить и из космоса. Российский спутник присмотрит за строительством новых инфекционных больниц в РФ

Роскосмос рассказал о мониторинге возведения инфекционных центров для лечения больных коронавирусом в России.

«Госкорпорация ведет оперативный мониторинг строительства новых инфекционных больниц по всей территории Российской Федерации, где будут лечить пациентов с диагнозом COVID-19», — говорится 6 апреля в заявлении.

Роскосмос также опубликовал снимки строек в Уссурийске, Волгограде и Нижнем Новгороде, которые снял спутник «Ресурс-П».

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что коронавирус уже проник и на предприятия космической отрасли. Его тест показал отрицательный результат.

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