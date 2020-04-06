За коронавирусом теперь будут следить и из космоса. Российский спутник присмотрит за строительством новых инфекционных больниц в РФ
Роскосмос рассказал о мониторинге возведения инфекционных центров для лечения больных коронавирусом в России.
«Госкорпорация ведет оперативный мониторинг строительства новых инфекционных больниц по всей территории Российской Федерации, где будут лечить пациентов с диагнозом COVID-19», — говорится 6 апреля в заявлении.
Роскосмос также опубликовал снимки строек в Уссурийске, Волгограде и Нижнем Новгороде, которые снял спутник «Ресурс-П».
Роскосмос ведет оперативный мониторинг строительства новых инфекционных больниц, где будут лечить пациентов с диагнозом #COVID19.— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 6, 2020
На снимках российского спутника «Ресурс-П» запечатлены строящиеся многофункциональные центры в Уссурийске, Волгограде и Нижнем Новгороде pic.twitter.com/pA59Jl1qHI
Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что коронавирус уже проник и на предприятия космической отрасли. Его тест показал отрицательный результат.