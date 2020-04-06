Даже космос не спасает от коронавируса. Рогозин рассказал о 9 случаях COVID-2019 в Роскосмосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин констатировал, что COVID-2019 проник и на предприятия его госкорпорации. Сам он уже сдал тест на коронавирус.



«На предприятиях Роскосмоса отмечено 9 заболевших COVID-19. Все находятся на излечении. Всего в отрасли работает около 200 тысяч человек», — написал 6 апреля Рогозин в своем twitter.



При этом он не уточнил, какие посты занимают заразившиеся.



Ранее глава Роскосмоса сдал https://tass.ru/kosmos/8094609 тест на коронавирус с отрицательным результатом. Все сотрудники госкорпорации, кроме работников на предприятиях с непрерывным циклом производства, трудятся на удаленке из-за пандемии.

