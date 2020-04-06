РЖД обновит шлагбаумы и переложит асфальт на 13 переездах Финляндского и Ладожского направлений

Октябрьская железная дорога в 2020 году планирует улучшить состояние и обновить средства технического оснащения на тринадцати железнодорожных переездах на Финляндском и Ладожском направлениях. Модернизация призвана предупредить ДТП и «обеспечить непрерывный перевозочный процесс».



Как сообщает 6 апреля пресс-служба ОЖД, на текущий год намечен капитальный ремонт переездов вблизи станций Мга (2 км), Жихарево (81 км) и Пустынька (19 км). Их оборудуют новыми автоматическими устройствами заграждения и шлагбаумами, уложат асфальт и резинокордовый настил, заменят сигнальные столбики и установят водоотводные лотки.