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06.04.2020 11:24
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РЖД обновит шлагбаумы и переложит асфальт на 13 переездах Финляндского и Ладожского направлений

Октябрьская железная дорога в 2020 году планирует улучшить состояние и обновить средства технического оснащения на тринадцати железнодорожных переездах на Финляндском и Ладожском направлениях. Модернизация призвана предупредить ДТП и «обеспечить непрерывный перевозочный процесс».

Как сообщает 6 апреля пресс-служба ОЖД, на текущий год намечен капитальный ремонт переездов вблизи станций Мга (2 км), Жихарево (81 км) и Пустынька (19 км). Их оборудуют новыми автоматическими устройствами заграждения и шлагбаумами, уложат асфальт и резинокордовый настил, заменят сигнальные столбики и установят водоотводные лотки.

На трех переездах — на станции Тарховка (31 км перегона Лисий Нос — Сестрорецк), в поселке им. Морозова (21 км перегона Кирпичный Завод — Петрокрепость) и в границах станции Заневский Пост — 2 (2 км) — модернизируют устройства заграждения.

Еще на семи переездах, в соответствии с планом текущего ремонта, заменят асфальтовое покрытие и обновят резинокордовый настил и направляющие столбики. Речь идет о переездах 11 км и 14 км перегона Ланская — Шувалово, платформах Романовка (19 км), Ириновка (33 км), Бернгардовка (12 км) и Рахья (30 км), а также станции Борисова Грива (37 км).

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