«Фонтанка» развеивает мифы о том, что в условиях коронавирусной опасности можно, что нельзя и что обязательно для детей Петербурга, и выясняет, какую ответственность несут родители за несоблюдение этих правил.

Детки в коронаклетке. Всё, что вам нужно знать о правилах для детей в разгар эпидемии

Городские власти последовательно ужесточают правила жизни в Петербурге в рамках противоэпидемических ограничений. Часть из них носит рекомендательный характер, а часть — облечены в форму строгого запрета. Определенная размытость формулировок, а также недостаток юридического образования и информации порождают городские слухи. Доходит до того, что некоторые родители подвергаются остракизму со стороны соседей за то, что их дети ходят по улицам без масок, а то и вовсе за то, что просто выходят во двор поиграть.



«Фонтанка» внимательно изучила все актуальные на утро субботы документы и готова подробно объяснить, как же все они регламентируют жизнь ребенка и ответственность родителей за соблюдение этих правил.

На что ссылаться

Начнем с главного документа, с которого, собственно, начались все ограничения экстренного характера — постановления правительства Петербурга № 121 от 13 марта 2020 года. Именно на него сейчас ссылаются почти все остальные «закручивающие гайки» правила.

Юридическая основа его появления — федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и предписания уже нашего главного государственного санитарного врача по Петербургу от 12 марта. То есть речь в нем идет о соблюдении санитарных правил — это важно.

Главное, о чем говорит постановление № 121, — введение на территории города режима повышенной готовности. Еще раз — не чрезвычайной ситуации, не чрезвычайного положения, а именно режима повышенной готовности.



Учеба

В части, касающейся наших детей, 121-е постановление в сегодняшней редакции прямо запрещает очную форму обучения в школах и училищах, спортивных и художественных школах и кружках, а также закрывает детские сады (за исключением нескольких десятков дежурных садов). Все обучение должно проходить дистанционно. Чтобы уже наверняка, все детские льготные проездные заблокированы.

Как должно проходить такое дистанционное обучение, школьный истеблишмент ломал голову с того времени, когда о нем впервые было упомянуто. Три минувших недели дали лишь часть ответов. Уже очевидно, к примеру, что городской «Портал дистанционного обучения», созданный на деньги бюджета, не «зашел» у учителей. Вслух об этом не говорится, но то, какие задания дают учителя детям всю эту неделю, указывает на то, что они выбрали другие образовательные платформы. Почти во всех случаях — частные.

Также понятно, что подавляющее большинство школ пошло по простому пути, и никакого образования в привычном понимании не будет, а будет самообразование: зачастую детям просто дают параграфы из учебников, которые надо прочитать, и номера упражнений, которые надо выполнить и прислать учителю для проверки.



Отдельно имейте в виду подписанные 2 апреля главой комитета по образованию Петербурга Жанной Воробьевой методические указания по организации дистанционного обучения. В них, например, прямо указано, что продолжительность онлайн-занятия ученика начальной школы и время самостоятельной работы за компьютером или планшетом не может превышать 20–25 минут. Если ваши учителя дают детям задания, которые невозможно выполнить так быстро, это повод задуматься.

А это обязательно?

Как бы то ни было, учиться детям начиная с 6 апреля необходимо. Потому что обязанность родителей обеспечивать учебный процесс прямо прописана в статье 63 Семейного кодекса РФ: «Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования».

А если вам лень, некогда, вы ничего не понимаете в компьютерах? Ответ на этот вопрос кроется в статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних «обязанностей» по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей».



Это то, что по нынешнему законодательству смогут вам предъявить органы опеки, если дойдет до открытого конфликта со школьной администрацией из-за того, что ваш ребенок не выполняет дистанционные домашние задания или не появляется на онлайн-уроках. Так что лучше не доводите до греха.

После уроков

Следующий блок ограничительных мер касается не учебы, а нахождения во времени и пространстве вашего ребенка. Все прямые запреты на выход из дома, согласно последней актуальной редакции постановления № 121 на 3 апреля 2020 года, касаются жителей города старше 65 лет. Вашему ребенку меньше, значит ему можно выходить на улицу.

Теперь вопрос, куда ему там идти: все до единого развлекательные, образовательные, культурные и спортивные заведения города закрыты, согласно тому самому 121-му постановлению. Нельзя ходить в парки, сады и скверы. Также раньше был введен прямой запрет на посещение церквей. Из нового — запрет на посещение детских и спортивных площадок. То есть выходить во двор, получается, можно, а кататься с горки или на качелях — нет. Пинать мяч в стену дома — можно, а в ворота — нет.



Что будет, если эти правила нарушить? Ответ не такой простой, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, на федеральном уровне на этой неделе был принят целый пакет драконовских мер за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Доходит до страшного: поправки в Уголовный кодекс грозят штрафами до 2 млн рублей или даже реальным сроком до семи лет.

Но погодите пугаться. Там речь идет о создании угрозы массового заболевания и даже причинении смерти двум и более лицам. Лучшие юристы страны сейчас бьются в попытках понять, как можно будет доказать прямую связь между нарушением правил и массовым заболеванием. Так что, скорее всего, за неисполнение постановления № 121 вас будут привлекать по Кодексу об административных правонарушениях. Это прямо разъяснил вечером в пятницу Евгений Елин, вице-губернатор Петербурга: штраф составит до 40 тысяч рублей, если обойдется без последствий, а если с последствиями (заболевание или смерть другого человека), то до 300 тысяч рублей.

Итак подытожим: детям на улицу можно, только пусть не перелазят через заборы закрытых парков и через ограждающие ленточки на детских площадках. К слову, про необходимость детям носить медицинские маски в документах также ничего не говорится.

