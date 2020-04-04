Станция «Технологический институт — 1» останется закрыта и с 6 апреля. Дело не в коронавирусе

Как сообщает КРТИ 4 апреля, в проекте «Ленметрогипротранса» — замена трех эскалаторов, которые уже выработали свой ресурс, на четыре новых. Будут полностью обновлены строительные конструкции, архитектурные элементы наклонного хода и вестибюля станции под контролем КГИОП. Работы вызваны нарушением гидроизоляции тоннеля наклонного хода. Подрядчик — компания «ЭН-Системс».

В понедельник, 6 апреля, на вход и выход закрывается наземный вестибюль станции «Технологический институт — 1». Там начнутся работы по полной замене эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода.

Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль станции «Технологический институт — 2». «Отметим, что в соответствии с аналогичными объектами реконструкции сроки производства работ составляют не менее 14 месяцев, — сообщает КРТИ. — При этом подрядной организации поставлена задача выполнить работы в максимально короткий срок».

Проект ремонта был одобрен экспертизой еще в 2018 году. В адресной инвестиционной программе города на эти цели заложено 614 млн рублей.

Ранее вестибюль станции «Технологический институт — 1» и так оказался закрыт в связи со снижением пассажиропотока из-за нерабочего режима в Петербурге. Вместе с ним закрыли еще 16 вестибюлей.