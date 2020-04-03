Биржа в США закрыла неделю в минусе

Основные биржевые индексы в Нью-Йорке на закрытии торгов 3 апреля потеряли более чем 1,5% на фоне опасений участников рынка по поводу последствий пандемии коронавируса для рынка труда в США.



Dow Jones понизился на 360 пунктов (-1,69%), до отметки 21 052 пункта. Индекс S&P 500 упал на 38,25 пункта (-1,51%), до 2 488 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 1,53% до 7 373.



Как отметила газета The Wall Street Journal, участники рынка пытаются оценить последствия пандемии коронавируса для рынка труда в США, где 6,6 млн человек впервые обратились за пособиями по безработице.

