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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 15:45
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«Не надо считать африканцев морскими свинками». Футболисты обвинили ученых в расизме за предложение протестировать вакцину от коронавируса в Африке

Ведущие африканские футболисты выступили с заявлениями по поводу инициативы французских ученых по тестированию вакцины от COVID-19 у них на родине. В эфире телеканала LCI заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже Жан-Поль Мира и директор по исследованиям французского Национального института здоровья Камиль Лохт предположили, что от COVID-19 можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.

Запись эфира опубликовал у себя в инстаграме бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это`О.

«Вы просто... (нехорошие люди. — Прим. ред.). Африка не ваша вотчина», — написал камерунец.

Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба также выступил с критикой этой идеи.

«Просто немыслимо, что нам всё ещё приходится терпеть это. Африка не испытательная лаборатория, и не надо считать африканцев морскими свинками», — приводит слова Дрогба Marca.

Напомним, по данным ВОЗ, к исходу суток 2 апреля в мире зафиксировано 900 306 случаев заболевания коронавирусом и 45 693 умерших. Коронавирус выявлен в 205 странах мира. Лидеры по заболеваемости США — 187 302 заболевших, далее Италия — свыше 110 тысяч больных, на третьем месте — Испания, где больны COVID-19 102 тысячи человек.

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Комментарии (3)

Nick_Max
на людях уже эксперименты ставить начали? отлично.
Dimitry A
Разве Барселона и Анжи - это футбольные клубы из стран Африки?
daisychain
Так тестируйте вакцину на политкорректных футболистах, воинах SJW и Грете Тунберг.
Кстати, шампуни и косметику тестируйте на членах GreenPeace, чтоб животные не страдали.
Хотя, может, фуболисты и переживают, что не им первым вколют...
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