«Не надо считать африканцев морскими свинками». Футболисты обвинили ученых в расизме за предложение протестировать вакцину от коронавируса в Африке
Ведущие африканские футболисты выступили с заявлениями по поводу инициативы французских ученых по тестированию вакцины от COVID-19 у них на родине. В эфире телеканала LCI заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже Жан-Поль Мира и директор по исследованиям французского Национального института здоровья Камиль Лохт предположили, что от COVID-19 можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.
Запись эфира опубликовал у себя в инстаграме бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это`О.
«Вы просто... (нехорошие люди. — Прим. ред.). Африка не ваша вотчина», — написал камерунец.
Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба также выступил с критикой этой идеи.
«Просто немыслимо, что нам всё ещё приходится терпеть это. Африка не испытательная лаборатория, и не надо считать африканцев морскими свинками», — приводит слова Дрогба Marca.
Напомним, по данным ВОЗ, к исходу суток 2 апреля в мире зафиксировано 900 306 случаев заболевания коронавирусом и 45 693 умерших. Коронавирус выявлен в 205 странах мира. Лидеры по заболеваемости США — 187 302 заболевших, далее Италия — свыше 110 тысяч больных, на третьем месте — Испания, где больны COVID-19 102 тысячи человек.