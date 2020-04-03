Ведущие африканские футболисты выступили с заявлениями по поводу инициативы французских ученых по тестированию вакцины от COVID-19 у них на родине. В эфире телеканала LCI заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже Жан-Поль Мира и директор по исследованиям французского Национального института здоровья Камиль Лохт предположили, что от COVID-19 можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.



Запись эфира опубликовал у себя в инстаграме бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это`О.

