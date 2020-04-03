В поликлинике Невского района у врача нашли коронавирус. На временную изоляцию ушли два его пациента

Информацию нашему изданию подтвердили в комитете по здравоохранению. В ведомстве отметили, что врач работал в поликлинике по совместительству. Его тест на Covid-19 дал положительный результат. Как отмечает «Доктор Питер», основное место работы заболевшего врача — Александровская больница. «Фонтанка» писала , что стационар ушел на карантин из-за выявленного коронавируса умершего пациента. После этого Covid-19 выявили после тестирования врачей у двоих.

Врача, работающего в поликлинике № 25 Невского района, госпитализировали с коронавирусом. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

Специалисты оперативно установили, что заболевший медработник общался с двумя пациентами. Сейчас они также доставлены в стационар, где находятся под наблюдением врачей. Анализы на коронавирус у них взяли.



За последние сутки в Петербурге зафиксировано 9 новых случаев заражения Covid-19. Об этом сообщили 3 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией. Таким образом, всего в Северной столице — 156 случаев заражения.

