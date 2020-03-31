Александровская больница закрыта на две недели на карантин из-за обнаруженного коронавируса
Прием пациентов прекращен на время проведения карантинных мероприятий в городской больнице на Солидарности. Информацию об этом «Фонтанке» 31 марта подтвердили несколько источников.
В приемном покое стационара говорят, что въезд в больницу закрыт на 14 дней.
По предварительной информации, положительный тест на коронавирус получен одним из пациентов. Части сотрудников предписано оставаться дома на самоизоляции в ожидании прихода на дом врачей для проведения теста на Covid-19.
В пресс-службе больницы не стали подтверждать или опровергать информацию о карантине.
По информации издания «Доктор Питер», второй скончавшийся с поставленным диагнозом коронавирус, умер именно в Александровской больнице.
Пациентов с пневмониями и ОРВИ теперь привозят в пять городских стационаров. Там уже есть первые положительные тесты на новую заразу.