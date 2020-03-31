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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 19:50
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Александровская больница закрыта на две недели на карантин из-за обнаруженного коронавируса

Прием пациентов прекращен на время проведения карантинных мероприятий в городской больнице на Солидарности. Информацию об этом «Фонтанке» 31 марта подтвердили несколько источников.

В приемном покое стационара говорят, что въезд в больницу закрыт на 14 дней.

По предварительной информации, положительный тест на коронавирус получен одним из пациентов. Части сотрудников предписано оставаться дома на самоизоляции в ожидании прихода на дом врачей для проведения теста на Covid-19.

В пресс-службе больницы не стали подтверждать или опровергать информацию о карантине.

По информации издания «Доктор Питер», второй скончавшийся с поставленным диагнозом коронавирус, умер именно в Александровской больнице.

Пациентов с пневмониями и ОРВИ теперь привозят в пять городских стационаров. Там уже есть первые положительные тесты на новую заразу.

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Комментарии (4)

Lll555
Не могу удержаться. Ещё вчера была интуитивно уверена, что это именно там! И не удивлена.
Dokk
Ну вот, уже и район м. Большевиков(((
onotolich
Чо, прям зарыта??? О_о
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