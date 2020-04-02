Свидетелем подготовки 2 апреля стала читательница «Фонтанки». «Приехали военные и разворачивают палатку», - написала она, прислав фотографию от Учебного переулка, 5.

Военно-медицинская академия имени Кирова поможет с приёмом пациентов с подозрением на новый коронавирус. Мобильный пункт медиков развернули на подступах к петербургской Городской больнице №2.

Палатка - это мобильный пункт, который доставили из Военно-медицинской академии имени Кирова. С его помощью собираются сортировать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как пишет «Доктор Питер», именно под них перепрофилируют горбольницу №2. Принимать возможных носителей Covid-2019 собираются с пятницы, 3 апреля. Также к приёму таких больных готовятся в Городской больнице святого Георгия, которую накануне закрыли после заноса новой коронавирусной инфекции.

ВМА имени Кирова веёт работу, направленную на обеспечение постоянной эпидемической настороженности, с начала марта. 14-го числа были сформированы пять спецгрупп дезинфекторов для проведения экстренных противоэпидемических мероприятий, к 16-му разработали план работы в обсервационном режиме клиник военно-морской терапии, оториноларингологии и госпитальной терапии.

В Петербурге зарегистрировано 147 подтверждённых случаев коронавируса, две смерти и семь выздоровевших.