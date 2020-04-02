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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 21:58
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К борьбе с коронавирусом в Петербурге привлекли военных медиков. Пока только в одной больнице

Военно-медицинская академия имени Кирова поможет с приёмом пациентов с подозрением на новый коронавирус. Мобильный пункт медиков развернули на подступах к петербургской Городской больнице №2.

Свидетелем подготовки 2 апреля стала читательница «Фонтанки». «Приехали военные и разворачивают палатку», - написала она, прислав фотографию от Учебного переулка, 5.

автор фото читательница «Фонтанки» Анна
автор фото читательница «Фонтанки» Анна
автор фото читательница «Фонтанки» Анна
автор фото читательница «Фонтанки» Анна

Палатка - это мобильный пункт, который доставили из Военно-медицинской академии имени Кирова. С его помощью собираются сортировать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как пишет «Доктор Питер», именно под них перепрофилируют горбольницу №2. Принимать возможных носителей Covid-2019 собираются с пятницы, 3 апреля. Также к приёму таких больных готовятся в Городской больнице святого Георгия, которую накануне закрыли после заноса новой коронавирусной инфекции.

ВМА имени Кирова веёт работу, направленную на обеспечение постоянной эпидемической настороженности, с начала марта. 14-го числа были сформированы пять спецгрупп дезинфекторов для проведения экстренных противоэпидемических мероприятий, к 16-му разработали план работы в обсервационном режиме клиник военно-морской терапии, оториноларингологии и госпитальной терапии.

В Петербурге зарегистрировано 147 подтверждённых случаев коронавируса, две смерти и семь выздоровевших.

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Комментарии (10)

260803621
Палатку военную, что бы показать.... А реально без этого вируса люди в больницах лежат в коридорах...
mayor1976
Билин! А нах палатку военную воткнули? Хватит людей шугать уже! Уже и так всего ляжкам дрищут! Подключились военные медики-отлично! В больнице самой места что ли мало мало? Зачем во дворе палатка полевого госпиталя и эта показуха?!? Или это полевой морг готовят, «сортировать» как написали?
Ref
Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Открытие потенциального препарата произошло на основе опыта, полученного во время борьбы с вирусами SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году. «Можно сказать, мы заранее знали, как бороться с новым вирусом», — заявил доцент Питтсбургского университета (США) Андреа Гамботто Ученые планируют получить разрешение на проведение клинических испытаний на добровольцах. По словам специалистов, это позволит создать первую вакцину за несколько месяцев . Lenta ru
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