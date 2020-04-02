Петербург вышел на первое место в России по количеству протоколов за нарушение режима самоизоляции

В Петербурге составлено 170 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Он распространяется на 9714 человек, вернувшихся из-за границы.



Как сообщает 2 апреля пресс-служба администрации губернатора, Петербург находится на первом месте в стране по числу таких протоколов. Всего в России их выписано чуть больше тысячи.



«Уклоняющихся [от соблюдения режима] принудительно доставляют в обсерваторы и привлекают к административной ответственности по статье 19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, — говорится в сообщении. — Максимальный штраф по ней составляет 1000 рублей. Накануне вступили в силу изменения в КоАП, в соответствии с которыми штрафы за такие нарушения будут достигать десятков тысяч рублей».

