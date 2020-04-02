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02.04.2020 18:04
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Петербург вышел на первое место в России по количеству протоколов за нарушение режима самоизоляции

В Петербурге составлено 170 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Он распространяется на 9714 человек, вернувшихся из-за границы.

Как сообщает 2 апреля пресс-служба администрации губернатора, Петербург находится на первом месте в стране по числу таких протоколов. Всего в России их выписано чуть больше тысячи.

«Уклоняющихся [от соблюдения режима] принудительно доставляют в обсерваторы и привлекают к административной ответственности по статье 19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, — говорится в сообщении. — Максимальный штраф по ней составляет 1000 рублей. Накануне вступили в силу изменения в КоАП, в соответствии с которыми штрафы за такие нарушения будут достигать десятков тысяч рублей».

Напомним, очередную «партию» петербуржцев развезли по домам из Пулково 2 апреля. 61 житель города прибыл на самолете из Дохи, всего на борту было 128 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260569221
Никакого режима нету... почитайте 27 статью конституции
nuga
А закрыть регулярное сообщение,мозгов не хватает?
sakorol
Палочку систему в МВД никто не отменял
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