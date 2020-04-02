Прибывшие из Катара туристы сообщают, что «человек в маске и кепке» не выпускает их из петербургского аэропорта, не объясняя причин.



«Мы — жители Ленобласти. Роспотребнадзор отправляет нас домой, но какой-то гражданин отказывается нас отпускать. Он говорит, что нет никакой причины. Просто не поедете домой и всё», — сообщает 2 апреля из зала Пулково корреспонденту «Фонтанки» Вероника.



По её словам, 7 из 128 пассажиров «неожиданно» прилетевшего из Дохи самолёта остаются в Пулково. По заявлениям очевидцев, человек в маске и кепке не отпускает их домой. На кадрах, которые нам отправила читательница, видно, как мужчина предлагает им «звонить губернатору области». Он также приглашает их сесть в автобус, «который куда-то везёт». Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.

