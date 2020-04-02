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02.04.2020 17:07
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Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»

Прибывшие из Катара туристы сообщают, что «человек в маске и кепке» не выпускает их из петербургского аэропорта, не объясняя причин.

«Мы — жители Ленобласти. Роспотребнадзор отправляет нас домой, но какой-то гражданин отказывается нас отпускать. Он говорит, что нет никакой причины. Просто не поедете домой и всё», — сообщает 2 апреля из зала Пулково корреспонденту «Фонтанки» Вероника.

По её словам, 7 из 128 пассажиров «неожиданно» прилетевшего из Дохи самолёта остаются в Пулково. По заявлениям очевидцев, человек в маске и кепке не отпускает их домой. На кадрах, которые нам отправила читательница, видно, как мужчина предлагает им «звонить губернатору области». Он также приглашает их сесть в автобус, «который куда-то везёт». Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.

автор видео читатель «Фонтанки»

«Фонтанка» напоминает, что в постановлении главного санитарного врача России нет деления на местных и иногородних. «Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение на срок 14 дней со дня возвращения всех лиц, прибывших в аэропорты Москвы, но проживающих в других субъектах РФ, а также лиц, прибывших в аэропорты других субъектов РФ, — в условиях обсерватора», — говорится в документе.

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Комментарии (10)

Я не понимаю у нас карантин или отпускной сезон ? Почему одни сидят по домам , а другие в Доху мотаются и потом по всюду ? Это нормально ? Если карантин то пусть отбывают в « Зарю» без разговоров. Знали в какое время полетели гулять. Если власти не мог обеспечить карантин и безопасность 5 миллионого города из за своих родственников туристов то нам надо тех кто сможет.
hmjo
На всех таких возвращенцев одевать электронные браслеты, которые ФСИН одевает на домашних арестантов. Нарушили правила карантина, т.е. покинули отведенную зону от своего дома - браслет сообщит куда надо. Текущие правила карантина с отслеживанием по мобильным телефонам и камерам бесполезны. Те, кто будут нарушать карантин, мобильников с собой носить не будут, расплачиваться будут наличными. На лицо будут натягивать маски, голову закрывать капюшоном. Только цепляние браслета на ноги приезжих из опасных стран поможет соблюдать им карантин и не нарушать его правила
Nerevar
Развезти их по домам, пусть сидят на самоизоляции.
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