Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, по примеру коллеги из Ленобласти, полетал над городом на вертолете. С воздуха он молился об окончании эпидемии.



Об этом 31 марта сообщается на сайте митрополии. Варсонофий взял на борт икону Казанской иконы Божией Матери, предварительно отслужив перед ней молебен в Казанском соборе. «Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами северной столицы с пересечением ее исторической части», - рассказывает о молитвенном облете пресс-служба митрополита.