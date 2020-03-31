«Главное, мы должны каяться в грехах». Петербургский митрополит пролетел над городом с иконой и молитвой против коронавируса
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, по примеру коллеги из Ленобласти, полетал над городом на вертолете. С воздуха он молился об окончании эпидемии.
Об этом 31 марта сообщается на сайте митрополии. Варсонофий взял на борт икону Казанской иконы Божией Матери, предварительно отслужив перед ней молебен в Казанском соборе. «Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами северной столицы с пересечением ее исторической части», - рассказывает о молитвенном облете пресс-служба митрополита.
Из вертолета он вышел с мыслью о том, что повсеместно распространяющийся вирус — это сигнал о том, что «мы неправильно живем». Карантин Варсонофий советует воспринимать как время для раздумий над своей жизнью. «Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло. Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление», - заключил Варсонофий.
Молитвенный облет двумя днями ранее прошел над территорией Ленобласти. Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий взял на борт икону Коневской Божьей матери и мощи святого Арсения Коневского.