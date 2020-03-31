FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 21:52
6
Печать

«Главное, мы должны каяться в грехах». Петербургский митрополит пролетел над городом с иконой и молитвой против коронавируса

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, по примеру коллеги из Ленобласти, полетал над городом на вертолете. С воздуха он молился об окончании эпидемии.

Об этом 31 марта сообщается на сайте митрополии. Варсонофий взял на борт икону Казанской иконы Божией Матери, предварительно отслужив перед ней молебен в Казанском соборе. «Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами северной столицы с пересечением ее исторической части», - рассказывает о молитвенном облете пресс-служба митрополита.

Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ / Андрей Петров
Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ / Андрей Петров
Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ / Андрей Петров
Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ / Андрей Петров
Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ / Андрей Петров
Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ / Андрей Петров
Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ / Андрей Петров

Из вертолета он вышел с мыслью о том, что повсеместно распространяющийся вирус — это сигнал о том, что «мы неправильно живем». Карантин Варсонофий советует воспринимать как время для раздумий над своей жизнью. «Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло. Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление», - заключил Варсонофий.

Молитвенный облет двумя днями ранее прошел над территорией Ленобласти. Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий взял на борт икону Коневской Божьей матери и мощи святого Арсения Коневского.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

perekuz
Особенно покаяние помогло Европе во время эпидемий чумы и испанки.
Локс
Прилетит Варсонофий в голубом вертолете и бесплатно покажет кино...
VF812
Главное, дома сидеть и о душе подумать, а мощи расставлять и чушь нести.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний