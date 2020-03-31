Дыра в асфальте на Славянском мосту поднялась на федеральный уровень. В Мостотресте говорили, что она неопасна

Частичная просадка пешеходной части Славянского моста, с которой разобрались две недели назад, заинтересовала генеральную прокуратуру. Проверкой озвучили петербургский надзор.

Как сообщается на сайте генерального ведомства 31 марта, прокуратуре города поручено провести проверку сведений по факту обрушения асфальтового покрытия на Славянском мосту. Кроме того, от петербургских коллег ждут оценку технического состояния и меры прокурорского реагирования, если для этого будут основания.

Шесть квадратных метров асфальта на пешеходной части обрушились в ночь на 16 марта. Угрозы дальнейшего провала, по данным МЧС, не было. Ограничения для транспорта и пешеходов не вводились. На следующий день «Мостотрест» отрапортовал, что дыру устранили, возможным источником проблем назвали теплотрассу.