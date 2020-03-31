У людей самоизоляция, а у птиц – наоборот. Около сотни серых куропаток выпустили орнитологи на свободу в Лужском районе Ленинградской области.

Этих птиц, занесённых в Красную книгу Ленинградской области, биологи-охотоведы специально вырастили в Сосновском государственном опытном охотничьем хозяйстве, и теперь пришла пора отпустить их на волю, рассказал 31 марта «Фонтанке» кандидат биологических наук Павел Глазков, автор канала о животных «Каждой твари по паре». В мероприятии участвовали сотрудники регионального комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Выращивание серой куропатки с последующим выпуском в дикую природу уже третий год осуществляется в рамках государственной программы.

Для выращивания куропаток в охотничьем хозяйстве построено просторное утеплённое здание. Им там комфортно: за несколько недель до выпуска в дикую природу они начали активно нести яйца.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области обитает два вида куропаток: среднерусская белая и серая. Оба вида занесены в Красные книги города и области, а среднерусская белая и в Красную книгу Российской Федерации как вид, находящийся на грани полного исчезновения. В Ленинградской области обитает около 4 тысяч среднерусской белой куропатки и только 1,5 тысячи серой. Ленинградская область является самой северной границей ареала обитания этого вида.

Куропатки моногамны, на весь период размножения образуют стабильные крепкие пары, гнёзда стоят на земле. Яйца насиживает самка, самец же в это время охраняет самку – при угрозе он взлетает, чтобы отвлечь врага от гнезда. Когда появляются птенцы, самец постоянно находится с самкой и потомством, помогая обогревать птенцов.