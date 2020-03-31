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31.03.2020 19:40
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Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места в вузах до 10 августа

До 10 августа будут приниматься документы на бюджетные места в российских вузах. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет ТАСС 31 марта.

Первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая — 24 августа. Сроки вступительной кампании в России перенесли из-за пандемии коронавируса.

Сдача ЕГЭ также передвинута на более поздний срок. Обычно экзамены начинаются 25 мая, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году будут проводиться с 8–9 июня.

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