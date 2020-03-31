Главврач больницы в Коммунарке Проценко, подхвативший коронавирус, самоизолировался в кабинете и надеется на иммунитет
Заболевший COVID-19 главный врач 40-й инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко чувствует себя хорошо и продолжает работать. Палату он сам себе устроил в рабочем кабинете.
Об этом он написал на своей странице в Facebook 31 марта — вскоре после того, как стало известно о его положительном тесте на коронавирус.
«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — сообщил Проценко и добавил, что выработанный за месяц иммунитет «делает свое дело».
За неделю до положительного теста на COVID-19 Проценко провел экскурсию для Владимира Путина по возглавляемой им больнице. После сообщения о болезни главврача в Кремле заявили, что президент регулярно тестируется на коронавирус и «все нормально».