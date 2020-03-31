Заболевший COVID-19 главный врач 40-й инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко чувствует себя хорошо и продолжает работать. Палату он сам себе устроил в рабочем кабинете.



Об этом он написал на своей странице в Facebook 31 марта — вскоре после того, как стало известно о его положительном тесте на коронавирус.



«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — сообщил Проценко и добавил, что выработанный за месяц иммунитет «делает свое дело».