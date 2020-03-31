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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 16:44
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Главврач больницы в Коммунарке Проценко, подхвативший коронавирус, самоизолировался в кабинете и надеется на иммунитет

Заболевший COVID-19 главный врач 40-й инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко чувствует себя хорошо и продолжает работать. Палату он сам себе устроил в рабочем кабинете.

Об этом он написал на своей странице в Facebook 31 марта — вскоре после того, как стало известно о его положительном тесте на коронавирус.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — сообщил Проценко и добавил, что выработанный за месяц иммунитет «делает свое дело».

За неделю до положительного теста на COVID-19 Проценко провел экскурсию для Владимира Путина по возглавляемой им больнице. После сообщения о болезни главврача в Кремле заявили, что президент регулярно тестируется на коронавирус и «все нормально».

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Комментарии (4)

gbg
Интересно, если главврач (который по сути административная должность) подхватил корону, что же на счет рядового медицинского персонала, который находится на передовой?
AlexR
Здоровья ему! в смысле, выздороветь побыстрее, и снова в строй, на этот раз с иммунитетом против короны уже

Медикам, придется переболеть короной в первую очередь, и независимо от их желания, я так думаю. Надеюсь только, не все одновременно...
gbg
"выработанный за месяц иммунитет «делает свое дело»". Пусть поделится опытом, как он его вырабатывал.
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