FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
31.03.2020 15:04
10
Печать

Россиян в самоизоляции будут контролировать через мобильную связь, застрявшим за границей помогут Минфин и Сбербанк

О «случаях нарушения условий карантина» россиян начнут уведомлять через смс с 3 апреля. Такое распоряжение профильным ведомствам дал Михаил Мишустин в постановлении, размещенном 31 марта на сайте правительства.

Согласно документу, Минкомсвязи России еще вчера должно было запустить на едином портале государственных и муниципальных услуг электронную форму. В ней россияне, прибывающие на территорию РФ из-за границы, должны оставлять сведения о себе, и в первую очередь адрес фактического проживания на время самоизоляции.

Получив эти данные, Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзор с 3 апреля будут обязаны сообщать россиянам «о случаях нарушения ими условий карантина. Также эта информация будет передаваться в рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

В списке поручений есть задание для мэра Москвы Сергея Собянина. Его просят «обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи».

Мишустин также озаботился судьбой застрявших за границей россиян. Так, Российский союз промышленников и предпринимателей и ОАО «Сбербанк России» попросили оказать материальную поддержку гражданам России, не имеющим возможности вернуться в Россию и не имеющим жилья в стране пребывания. Раскошелиться придется и Минфину, которого до 30 марта просили выделить МИДу РФ бюджетные ассигнования для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

Tundra
"Режим самоизоляции" . Знает ли кто закон на основании которого вводится этот режим?
Snaky
А можно наоборот? Их там контролировать, а нам тут минфин и спёрбанк?
Vahmistroff
Кто на ком стоял???
Меня, как технического специалиста, улыбнуло: "обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи". Это, извините, как? Они хотят следить за перемещением моего мобильного телефона?? Технически легко, де-юре без кучи процессуальных действий незаконно, а доказательства, полученные незаконным путем, судом не рассматриваются. Далее, нарушитель режима так называемой самоизоляции навряд ли буде этот режим нарушать с мобильным в кармане, телефон останется дома или будет отключен. К тому же практически невозможно доказать, что перемещения контролируемого телефона совпадают с перемещением его хозяина. В общем, опять очередные пугалки для хомяков...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний