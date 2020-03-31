Россиян в самоизоляции будут контролировать через мобильную связь, застрявшим за границей помогут Минфин и Сбербанк

Согласно документу, Минкомсвязи России еще вчера должно было запустить на едином портале государственных и муниципальных услуг электронную форму. В ней россияне, прибывающие на территорию РФ из-за границы, должны оставлять сведения о себе, и в первую очередь адрес фактического проживания на время самоизоляции.

О «случаях нарушения условий карантина» россиян начнут уведомлять через смс с 3 апреля. Такое распоряжение профильным ведомствам дал Михаил Мишустин в постановлении, размещенном 31 марта на сайте правительства.

Получив эти данные, Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзор с 3 апреля будут обязаны сообщать россиянам «о случаях нарушения ими условий карантина. Также эта информация будет передаваться в рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».



В списке поручений есть задание для мэра Москвы Сергея Собянина. Его просят «обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи».



Мишустин также озаботился судьбой застрявших за границей россиян. Так, Российский союз промышленников и предпринимателей и ОАО «Сбербанк России» попросили оказать материальную поддержку гражданам России, не имеющим возможности вернуться в Россию и не имеющим жилья в стране пребывания. Раскошелиться придется и Минфину, которого до 30 марта просили выделить МИДу РФ бюджетные ассигнования для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания.

