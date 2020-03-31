Смольный готовит второй пакет мер для поддержки бизнеса. На этот раз помогут ТЦ и крупным предприятиям
Правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер по поддержке бизнеса. Об этом «Фонтанке» сообщил вице-губернатор Евгений Елин 31 марта.
Среди мер — снижение коммунальных платежей для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Также Смольный будет добиваться скидок для арендаторов от коммерческих ТЦ: «Рассматриваем модель, когда мы снижаем налог на имущество для торговых центров, если они предоставляют те или иные льготы своим арендаторам».
Будет оказана поддержка предприятиям из отрасли коммунальных услуг и строительства, торговли, но конкретные меры пока прорабатываются, сказал Елин. Также чиновники начали сбор предложений о помощи среди системообразующих предприятий.
По данным «Фонтанки», Смольный также разрабатывает меры поддержки, предотвращающие увольнение работников, включая создание систем удалённой занятости.
О том, что вошло в первый пакет мер поддержки бизнеса, читайте в материале «Фонтанки».