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31.03.2020 12:33
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Смольный готовит второй пакет мер для поддержки бизнеса. На этот раз помогут ТЦ и крупным предприятиям

Правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер по поддержке бизнеса. Об этом «Фонтанке» сообщил вице-губернатор Евгений Елин 31 марта.

Среди мер — снижение коммунальных платежей для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Также Смольный будет добиваться скидок для арендаторов от коммерческих ТЦ: «Рассматриваем модель, когда мы снижаем налог на имущество для торговых центров, если они предоставляют те или иные льготы своим арендаторам».

Будет оказана поддержка предприятиям из отрасли коммунальных услуг и строительства, торговли, но конкретные меры пока прорабатываются, сказал Елин. Также чиновники начали сбор предложений о помощи среди системообразующих предприятий.

По данным «Фонтанки», Смольный также разрабатывает меры поддержки, предотвращающие увольнение работников, включая создание систем удалённой занятости.

О том, что вошло в первый пакет мер поддержки бизнеса, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Анна Прошина
Поддержку как и говорилось окажут коммунальщикам )))))).
Да коммунальщиков нужно обложить тройным налогом и жёстким тарифным регулированием.
Нашли кого спасать.
Андрей Портнов
Евгений Иванович Елин! Если вы реально хотите попытаться спасти экономику СПб и поддержать бизнес, то вы должны немедленно объявить следующие меры городского правительства: отмена (не снижение, не отсрочка, а ОТМЕНА) налога на имущество на период вынужденной остановки деятельности+2 квартала, вводимая в действие автоматически, без подачи заявлений;
Аналогично- ОТМЕНА арендной платы КИО за земельные участки;
Кратное снижение и перенос платежей за электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение, автоматически, без подачи заявлений
Это минимум, который в вашей власти непосредственно. Помимо этого, вы , как представитель городского правительства, должны добиваться срочных мер федерального уровня:- безусловное право предприятий на налоговые каникулы; право заемщиков на кредитные каникулы.
Если вы этого не сделаете, то через 2 месяца мы будем среди безжизненной пустыни.
260777731
Не понятно, зачем им помогать. Их закрыть надо на карантин. Навсегда.
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