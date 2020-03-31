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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 07:38
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Трамп сообщил, что Россия отправила в США самолет с вещами и оборудованием для борьбы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Россия направила в страну самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее заявление Трамп сделал на брифинге в Белом доме, сообщает 31 марта РБК.

«Россия прислала нам очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием. Это очень мило», — сказал он.

«У нас отличные отношения со многими странами», — отметил Трамп, указав, что был приятно удивлен получить помощь от многих иностранных партнеров.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой. Как сообщили 30 марта в пресс-службе Кремля, разговор был продолжительным и состоялся по инициативе американской стороны.

Трамп и Путин обсудили масштабы распространения коронавируса в мире и поговорили о «возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении». Правда, какие конкретные меры могут быть предприняты, в Кремле не уточнили.

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Комментарии (9)

SERGEY111
Это привезли наш клининг с инвентарем и канистрами различной химии сделать генеральные уборки с дезинфекцией в домиках российского среднего класса .
vinogradinka
надеюсь это лысое обнулённое было на этом же самолёте и больше к нам не вернётся =))))) как оно нам всем надоело.... оно... =)))))
***_555
Тут вчера заметка была про дефицит масок в больницах Петербурга.
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