Трамп сообщил, что Россия отправила в США самолет с вещами и оборудованием для борьбы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Россия направила в страну самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее заявление Трамп сделал на брифинге в Белом доме, сообщает 31 марта РБК.

«Россия прислала нам очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием. Это очень мило», — сказал он.

«У нас отличные отношения со многими странами», — отметил Трамп, указав, что был приятно удивлен получить помощь от многих иностранных партнеров.